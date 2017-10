Los Guapos y Luis Quintero

Corría el principio de los años 80. Movida cultural en muchos puntos de España. También en Cádiz. Grupos musicales, amén de cantautores personales como Cándido y Walde o Paco Luque, aparecieron con la impronta y el sello de una juventud deseosa de expresar, en libertad y sin cortapisas, lo que hacía poco no se podía. Affaire Niñamónica, Fondo Perdido, Dyc de Lyrica, Los Guapos, Los Cables, Los Pájaros, que continuaron más tarde en formaciones como Los Trapecistas, No Pich…. El bagaje de muchos de ellos había pasado por el pensamiento crítico ante la situación política y social del terruño común. Muchos, comprometidos, social y políticamente, ya desde los propios institutos de enseñanza secundaria -cuántos de nosotros nos expusimos a las pelotas de goma de los grises en las manifestaciones de Astilleros y sacaban pecho insumiso ante el servicio militar obligatorio, qué diferentes de nuestros pupilos de la ESO-, demostraban inquietudes literarias activas editando revistas, como La Zancada, donde expresar ideas propias, de nuevas generaciones limpias del rancio polvo franquista sufrido por sus progenitores, porque a pesar del adoctrinamiento cultural, el espíritu crítico de la recién estrenada democracia, en tiempos de la transición, hacía posible el cuestionamiento personal crítico. No hay mayor libertad que el pensamiento abierto.

Los Guapos, sutil guiño a la idiosincrasia gaditana del modus vivendi y carnavalero de la trimilenaria urbe del sur de Europa. Pero solo eso. Única seña de identidad reconocible para ubicarnos en una de las ciudades en donde el sentimiento vital es prioritario por delante de pesimismos y dejadez política de sus gestores. En donde la autocrítica y el reírnos de nosotros mismos es parte esencial de nuestra esencia. Humor, humor ante todo, humor en el título y en el nombre del grupo que se supo comprender en la capital gaditana. No así en ciudades tan cercanas como Sevilla cuando en más de una ocasión, y sin un ápice de originalidad, nos presentaban en la tv autonómica como aquellos "que no tienen abuela".

Será por eso que, ahora, treinta años después de aquellos inmemorables recuerdos, y después de volver a escucharlos, la atemporalidad de los temas sigue estando vigente y apenas se corresponden con las modas en boga en su momento. Tan solo las letras, magistralmente escritas por nuestro vocalista Martín Ariza, introducían la contemporaneidad de una actualidad en la que vivíamos todos.

Y Luis, Luis Quintero. No dudó en colaborar, con sus saxos bajo el brazo, en un proyecto musical con el que simpatizaba desde el principio. Aportó su arte, sus ganas y contribuyó no solo en la creación de arreglos musicales vibrantes sino que supo comprender, desde el primer instante, el espíritu que nos movía como grupo. Fue todo un placer conocerte y admirarte.