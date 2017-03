Gran peloteo

Como ustedes comprenderán no he tenido el mal gusto de ver la final del Concurso del Falla. Pero las redes sociales, como se dice ahora, están que echan humo hablando de los premios, que dicen se han otorgado a los grupos próximos al alcalde.

Ni lo se ni me importa. Pero no me extraña. El Carnaval de Cádiz es lo más pelota que pueda uno imaginarse. Lo que verdaderamente caracteriza a esta fiesta es el peloteo a la situación dominante.

El otro día creo que se hizo una selección de coplas de la II República. Unas coplas 'reivindicativas', como les gusta decir a los intelectuales de la fiesta. También se podrían haber reunido coplas de alabanza a los que terminaron en Cádiz con esa República, Varela y López Pinto, que las hubo y a mogollón.

Aquí se ha cantado y peloteado a todo el mundo. A Salvochea, a Moret, a Pemán, a Manuel de la Pinta, a Primo de Rivera y durante un montón de años a don León y a don Vicente. Ahora tocan letras a favor de Kichi, Barcia y Camelo.

No hay que preocuparse. Aquí ha habido y habrá coplas para todos los gustos. Letras a favor y en contra de Teófila. Letras a favor y en contra de Carlos Díaz. Nuestros poetas carnavalescos son así.

No hay que dar más vueltas. El carnaval sirve únicamente para cantar las excelencias de la Caleta y demás rincones de nuestra ciudad.

Si usted quiere mensajes interesantes, hágame caso: Compre un libro. Tiene más interés que una comparsa y encima no grita.