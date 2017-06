No soy amiga del llamado deporte rey, ni mucho ni poco, ni siquiera me despierta el patriotismo cuando juega España. Para mí el fútbol es un negocio montado alrededor de unos deportistas que ganan una pasta absolutamente indecente mientras consiguen embobar a millares de personas en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque está demostrado que el fútbol actúa como un generador de violencia y activador de conciencias (la mala).

Pero la culpa es sólo nuestra, le damos a este deporte una importancia exagerada y un espacio que no debería ocupar, ni muchísimo menos. Gritamos más fuerte un gol que una injusticia. Teniendo en cuenta que el "grito" es una expresión destinada a poner en alerta, a veces sobre algo positivo, pero casi siempre sobre un hecho no tan agradable, expresando descontrol y desbordamiento de las emociones, gritar lo que se dice gritar, gritamos poco y mal.

Es bastante descorazonador comprobar como algunos utilizan el fútbol para desviar la atención sobre lo realmente importante y casi siempre un poquito más grave que el hecho de que un determinado futbolista se rape el pelo. Pero aún lo es más comprobar la frialdad con la que nos informan y la manera de hacerlo, metiendo en una misma fotografía tragedia y banalidad. Dirán ustedes, ¿y qué le ha pasado ahora a esta con el fútbol?, en realidad siempre he opinado lo mismo pero estos días ando especialmente cabreada viendo en la caja tonta (cada vez más cruel que tonta) cómo se ordenan noticias como la victoria del Real Madrid en la Champions League o el último atentado de Londres. Todo sea por las audiencias porque el éxito está garantizado; si tiene que ver con el deporte rey y sus deportistas, todo vale.

También me cabrea tanta falta de respeto y falsos golpes de pecho de los que mientras dicen sentir una tragedia y solidarizarse con sus víctimas, organizan, participan y promocionan el desfile y exaltación de unos señores que sólo hacen su trabajo, en este caso meter goles y ganar partidos, cobrando además un plus por ello. ¿Habría sido muy descabellado ahorrarnos esa celebración en la capital de España en señal de respeto? ¿De verdad tengo que tragarme el alarde de unos dirigentes que van a ver un partido de fútbol con medios y dinero público con la que está cayendo? Esto sí que son golazos y no los del fútbol.