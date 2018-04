Si el Cádiz quiere acabar la campaña ocupando uno de los puestos que dan opción al ascenso directo, no le queda otra que ganar todos los partidos que le quedan. Ya sé que el objetivo es peliagudo, pero si de verdad se quiere subir a la División de Honor a las primeras de cambio, el objetivo no es otro que plantearse superar a sus rivales, empezando por el encuentro contra el Sporting de Gijón, que visita el Ramón de Carranza como líder destacado de la Liga 1|2|3. Pero es que no hay otra posibilidad de lograr en ascenso directo. La empresa no será fácil, siempre y cuando los hombres de Álvaro Cervera asuman ese rol.

Ganar, ganar y ganar es la única fórmula para conquistar este objetivo. Y es que se hace necesario barrer a los enemigos con los que quedan por enfrentarse. No cabe otro objetivo si se quiere ascender de forma directa. Por supuesto que vencer a los rivales que quedan no va a resultar fácil, pero es que no le queda más remedio que agarrarse a ese clavo ardiendo si de verdad quiere hacerse con una de las plazas que dan opción a que la próxima temporada el equipo amarillo juegue en la Primera División, o lo que es igual: en la Liga Santander. Y el primer objetivo a alcanzar pasa por empezar derrotando al Sporting de Gijón. Una prueba de fuego, sí, pero no hay más remedio que afrontarla si se aspira a ocupar uno de los puestos que dan el acceso directo a la Primera División. Y la afición va a estar encima del equipo amarillo, pues como los jugadores insisten no cabe otra que dar alas al equipo desde las gradas. Que nunca los jugadores tengan que reprochar a su hinchada de que no contó con su concurso. ¿Vamos a apoyar al Cádiz ahora más que nunca? Confío en ello, pues como ya he indicado, es fundamental que el cuadro cadista se sienta apoyado por su hinchada. Le va la vida en ello. No cabe otra opción que el conjunto amarillo es sienta arropado por su afición. Ahora más que nunca.