Alberto Cifuentes, tras el partido contra el Sevilla Atlético, hablaba de la falta de respeto, en forma de insultos, recibida por parte de algunos de los jugadores locales. Pienso por un lado que se trata de algo habitual en el fútbol y no le doy más importancia, pero también pienso de forma general y sin centrarme en ningún caso en concreto, sobre si el fútbol de élite prepara a sus jugadores contra a las frustraciones.

Los jugadores canteranos de equipos como el Real Madrid, el Barcelona y otros, están acostumbrados a ganar todos los partidos y todos los campeonatos en los que han participado desde que eran alevines. Llegan al segundo equipo y se ven a un paso de convertirse en esos nuevos ídolos del fútbol mundial para lo que han sido educados.

En la mayoría de los casos no acaban de dar ese paso porque ya hay otro jugador del primer equipo que ocupa ese puesto y lo hace mejor. Con esta frustración, y por la edad, dejan el club de su vida y de sus sueños y comienzan un deambular por equipos en los que no encajan. Las frustraciones se acumulan y ya no se ganan todos los partidos ni todos los campeonatos, y tampoco se juegan todos los minutos, y no suelen adaptarse a otro sistema de juego y de vida.

Tarde se dan cuenta de que su camino estuvo marcado por un continuo alejamiento de las cosas que les frustraban y una de ellas, a veces, fueron los estudios. Acaban así una corta carrera deportiva profesional que les devuelve a una realidad oscura sin tener ninguna preparación ni oficio que ejercer.

Una cosa son las faltas de respeto o los insultos al contrario, y otra la falta de respeto hacia uno mismo apostando todo a un gran triunfo. Esos equipos, que tienen recursos suficientes, deberían hacer algo por sus jugadores.