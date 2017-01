Frases huecas

Hace unos días llamó mi atención una pulsera con la inscripción 'Recuperemos El Puerto' que formaba parte de un lote promocional que a instancias de la Federación Andaluza de Vela, enviaba la concejalía de Turismo a la sede de la Regata de Año Nuevo, en la que participaron un centenar de regatistas en su mayoría extranjeros. El caso es que sentí curiosidad por la frase y me puse a buscar información pensando que se me habría escapado alguna iniciativa en aras de recobrar los esplendores de nuestra ciudad. Pero no encontré nada, por lo que salvo que alguien me diga lo contrario, entiendo que se trata de una declaración de hechos consumados y que la frase en sí misma es ya un reconocimiento de que El Puerto ha perdido algo que era bueno, otra cosa bien distinta es que sepamos cómo recuperarlo, de ahí que no haya nada más detrás del mensaje.

Sería mucho pedir que lo hicieran los regatistas extranjeros y por eso en un principio pensé que no era sitio para repartir esa pulsera, pero no es menos cierto que la Vela está haciendo su trabajo y que ya se cuentan por centenas los deportistas que nos visitan durante todo el año, así que sí que están aportando su granito de arena en ese intuitivo plan de recuperación y por tanto bien podrían lucir y darle sentido al mensaje.

También es un hecho que la Náutica está considerada ya como uno de los pilares para la promoción de El Puerto, yo misma acompañé al profesional que tomaba imágenes de una de nuestras regatas más señeras para el vídeo promocional que se presenta mañana en Fitur, algo que me alegró mucho pero no evita que esté con las carnes abiertas tras los estelares estrenos de los últimos años.

Hablando de Fitur, del 'Recuperemos El Puerto' hemos pasado a 'Disfruta de una ciudad viva todo el año', título de una película para mí inédita en cuyos créditos aparece en solitario el alcalde más pluriempleado del momento, dueño de un montón de gorros que se coloca según el problema que se presente, y que ahora también se pondrá el de máximo responsable de Turismo en una ciudad que sueña con vivir de él todo el año.

Y así nos va, desde luego si El Puerto respira, que es diferente a estar vivo, no es por sus políticos, si lo hace es por empresarios y profesionales como Valle de la Riva e Iván Llanza y que ellos sean mañana nuestra cara vista en Fitur sí es algo que le aplaudo al corregidor, nunca mejor dicho, por cierto.