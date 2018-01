Feliz 2018

El pasado 1 de enero me tocaba escribir en el Diario, pero como ese día no se publicó, no pude felicitarles el año nuevo. Lo hago ahora, con un poco de retraso pero con los mismos buenos deseos para los lectores y para todo Cádiz.

Han pasado ya algunos días desde la fiesta de los Reyes Magos, ese día en el que a todos nos gustaría que las cosas fueran tan sencillas como escribir una carta, irse a la cama y, al despertar, encontrar nuestros zapatos limpios y nuestros deseos realizados. Ese día ya pasó, y, como en la liturgia de la Iglesia Católica, estamos en el llamado Tiempo Ordinario. Un tiempo en el que los deseos siguen teniendo cabida, sí, pero en el que sabemos que su realización no caerá del cielo mientras contemplamos la puesta del sol en La Caleta. Tiempo de soñar y de esforzarse por conseguir lo que queremos. Cuando Einstein quería ser claro y que le entendiera todo el mundo, sabía hacerlo. Por eso dijo, de modo contundente: "El único sitio donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario". Vamos, ¡que hay que ponerse las pilas!

2018: un año ante nosotros. Por lo que vamos viendo, no va a ser un año fácil. ¿Seremos capaces de aplicar parte de la energía que estamos invirtiendo en imaginar cosas raras, en un descabellado "quién da más" del disparate, para que nuestras neuronas trabajen en ponerse de acuerdo sobre lo que nos está pasando, y en cómo salir de este laberinto? Fácil no va a ser; espero que imposible, tampoco.

Un año por delante ofrece muchas oportunidades y no deberíamos dejarlas pasar. Tratemos de poner algo propio, nuevo, creativo, en ese tiempo que se nos ofrece. Deberíamos fijarnos algún objetivo, personal o familiar, de crecimiento. En el campo de la formación, de la comunicación, del compartir, del voluntariado… Podríamos, incluso, hablar de todo esto en familia: ¿en qué queremos crecer en este nuevo año? ¡Ojalá no desaprovechemos la oportunidad que se nos ofrece! ¡Feliz Año Nuevo!