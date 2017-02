Fallos, sí. conspiraciones, no

De nuevo un árbitro se cruza en el camino del Cádiz esta temporada. Mismo resultado que en Anduva ante el Mirandés, pero aquí se perdieron los tres puntos sobre la bocina. Lo más justo hubiera sido un empate, pero no pudo ser. No creo en conjuras arbitrales, si por ello entendemos órdenes para perjudicar a tal y cual equipo, pero sí es cierto que los árbitros se equivocan. Como los jugadores, de acuerdo. Lo que sucede es que si los jugadores que fallan son nuestros, los quitamos nosotros y con los árbitros no se puede hacer lo mismo. La actuación arbitral no debe tapar los fallos de concentración de la defensa cadista, pero incluso con esos fallos nos hubiéramos traído un punto muy valioso de Getafe. El Cádiz ha sufrido errores arbitrales graves esta temporada y por eso no me parece mal que los aficionados muestren su enfado. El que no llora no mama. La actitud del club también me parece prudente; dejar que sea la afición la que muestre el cabreo, no el club. Pero por mucho que nos enfademos, lo sucedido ya no tiene marcha atrás y toca volver a centrarse en un rival de once y no elevar los rivales a doce (o catorce, si metemos a los jueces de línea).

De la jornada pasada se tienen que sacar dos datos positivos: el primero es que el equipo sigue teniendo gol y no depende de un jugador concreto que nos saque las castañas del fuego. Y el segundo es que seguimos en la parte alta de la tabla y en tercera posición. La parte negativa es que la tabla se ha apretado y hay muchos equipos que tienen a tiro al Cádiz. El partido en Getafe se puede calificar como bastante bueno para el Cádiz pero (como si fuera un aviso para los que reclaman mejor juego al equipo) el entrenador cadista ha dejado esta semana una frase lapidaria: "No me interesa jugar bien si se pierde". No hay más preguntas, señoría. Más claro agua. Aquí lo que vale es sumar puntos, ya sea para amarrar la permanencia cuanto antes o para soñar con cotas mayores. Lo demás es ojana de la gorda. Así que más nos vale volver a la senda del triunfo esta tarde, ante un equipo que aunque no asuste por nombre sí que debería hacerlo por trayectoria en esta temporada. Hay que amarrarse los machos, que vienen curvas. Un tropiezo en casa hoy complicaría las cosas de cara a seguir arriba, porque luego tenemos dos partidos ante rivales de los de arriba: Numancia y Oviedo. Y para colmo fuera de casa.

La permanencia en Segunda sigue siendo el principal objetivo, pero no vamos a negar que después de estar ahí arriba acomodados durante algunas semanas le hemos cogido cariño a las alturas. El Cádiz, con la imagen mostrada esta temporada y el colchón de puntos que posee, no va a tener problemas en sellar su permanencia. Pero se me antoja fundamental certificarla cuanto antes para tener la cabeza tranquila y pensar a donde se quiere llegar a final de temporada.

Hoy haríamos bien en olvidarnos pronto del árbitro y centrarnos en el rival, el segundo mejor equipo a domicilio. Eso no lo regala nadie. Avisados estamos.