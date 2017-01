¿Existe la maldad?

Invitan las tardes frías de invierno a reunirse con los amigos en las casas. El aroma del café da pie a hablar de casi todo y lo que empieza como reunión informal, acaba en serios debates acerca de cómo está el mundo. Coincidimos los amigos en que ya no hay excusas para fingir ignorancia o indiferencia. Ante tanta locura y tanto atropello a los derechos humanos, no tardan en aparecer opiniones sobre qué es la maldad y sobre si realmente el mal existe. A la primera pregunta entendemos que la maldad, en sí misma, aparece cuando hay intención de dañar. A lo largo de la historia contemplamos a ejecutores de la maldad y a sus víctimas. Por ejemplo el caso del Holocausto judío que tanto pavor nos da a los que analizamos la situación años después. No falta quién piensa que "lo malo" es un concepto relativo, que depende del lugar y la época o cultura en que nos ha tocado vivir. Al final, las opiniones se multiplican para acabar en pensamientos entrecruzados.

Yo sí creo en la maldad y en su poder multiplicativo. Por ejemplo si ante el incesante tráfico de emigrantes abandonados en el océano, a veces trasladados a campos de refugiados en condiciones terribles, solo deseamos lo peor a los culpables, generamos en nosotros mismos situaciones violentas que nos agotan pero no ayudan a solucionar el problema. No es la ira "justificada" la que los puede ayudar. De hecho no es más que palabrería y ya estamos hartos de palabras sin soluciones.

¿Cómo nos juzgarán las generaciones futuras cuando contemplen cómo estamos dejando morir de frío a tantos niños? ¿Es un nuevo exterminio sin cámara de gas? Pero les repito: La venganza que queda en palabras es torpe e inútil. No la dejemos entrar como única respuesta ante las injusticias. Mejor que estas inquietudes impulsen lo que sí podemos hacer: participar activamente en las ONG que intentan ayudarles y tomarlo muy en serio. Porque como dice nuestro refranero, "quién siembra vientos, recoge tempestades" y justamente es de las tempestades de lo que les debemos proteger.