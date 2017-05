"Nadie mejor que nosotros para difundir los colores de nuestro cielo y nuestro mar, los sabores de nuestra gastronomía, la apostura de nuestra gente y el olor a tranquilidad y paz que se respira en nuestras calles". Eso mantenía, en una columna similar hace unos meses. Y lo hago ahora, tras una serie de acontecimientos, discutibles, pero a mi entender evitables por absurdos.

¿Se acuerdan ustedes de aquel Rey Mago -de la última cabalgata navideña-, que ni fue (Monarca), ni se le esperó? ¿Y de ese anunciado pregonero de la próxima Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino, que a las primeras de cambio hizo mutis por el foro?

Me duele que todo esto ocurra en mi ciudad. ¿Y saben cuando me doy cuenta?, pues sencillo, al haber seguido la emotiva visita de uno de nuestros paisanos más queridos, el futbolista Joaquín Sánchez. Junto al alcalde inauguró la nueva pista deportiva en Malacara, donde se impartirán los cursos del Cruyff Court para pequeños portuenses. Joaquín expresó su emoción por volver a la pista en la que empezó a jugar, y recordó que es "donde he crecido como persona y como futbolista, pero sobre todo como persona". Y quién no recuerda su designación como Rey Mago en la cabalgata del 2002. Nada que ver con los recientes acontecimientos fallidos.

Supongo -como afirmaba en novelista británico Joseph Conrad- que solo aquéllos que no hacen nada están libres de cometer errores. Por ello, y antes las experiencias recientes, apelo a que en la actividad diaria de nuestra ciudad, apostemos por los portuenses, los de nacimiento y los que hicieron de nuestra ciudad la suya. Todos, con nuestra idiosincrasia, aportaremos en la misma dirección.

Los portuenses somos nuestros mejores apoderados. No es necesario que acudan a El Puerto estrellas fugaces. Nosotros, como nadie, sabemos que cuando nos encontremos con gentes de otros lugares y hablemos de nuestras tradiciones, nuestras playas o nuestra historia, estaremos siendo de algún modo los mejores embajadores de El Puerto.

Recordemos ese proverbio alemán: "Mira a las estrellas, pero no te olvides de encender la lumbre en el hogar".