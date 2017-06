Esperando rivales

Ea, se acabaron las cuentas. Respiren tranquilos, que estamos en play-off. Pero la afición a la aritmética sigue y ahora los números siguen jugando para ver dónde acabamos la temporada. No es cosa banal, puesto que podemos ser terceros, quedarnos cuartos o caer al quinto puesto. Aunque jugar por el ascenso ya es un auténtico pelotazo, ahora cuantas más ventajas te apuntes, mejor. Lo que pasa es que no se sabe qué es mejor. En teoría, ser terceros. Te garantiza pasar de ronda o ascender sin penaltis, por mejor clasificación en Liga. Desventajas: puede ser que entre el Oviedo como sexto clasificado y creo que es el único equipo que nos tiene comida la moral, pese a su mala racha. Quedar cuarto o quinto es casi lo mismo, porque vas a tener el mismo rival, salvo por factor cancha y clasificación. Sinceramente no sé si es mejor jugar la vuelta en casa o fuera. La teoría vuelve a decir que mejor es en casa, pero los ascensos fuera de casa nos ponen tela. Si me tengo que quedar con una opción, no lo dudo: ser terceros y que venga el que venga. Aquí ya no va a haber dramas por nada. El Cádiz ha conseguido dos objetivos esta temporada. El primero, el de mantenerse. El segundo, el de meterse en play-off. Y queda por ver si los de Álvaro Cervera son capaces de rematar la faena y brindarnos algo que se podría pagar a inicio de temporada en casas de apuestas a 40.000 a 1, porque nadie con dos dedos de frente hubiera apostado en agosto ni un duro a que el Cádiz subiría a Primera. A este equipo, a su técnico y a la directiva (lo de la afición lo damos por hecho) hay que hacerles un monumento. Soñar no es fácil, y estos señores no los han brindado, y de qué manera. La Peña "Los Pejigueras" querían encima Jogo Bonito, pero los milagros son en Fátima y Lourdes, de momento sin sucursal en Cádiz, salvo hechos puntuales. La importancia de lo conseguido por los de Álvaro Cervera lo da el hecho de que equipos míticos como el Mallorca o el Elche han dado con sus huesos en Segunda B, y otros como Zaragoza o Rayo Vallecano no han respirado tranquilos hasta la semana pasada, prácticamente. Sería injusto valorar la temporada en función de si ascendemos a Primera o no. La temporada ha sido de sombrerazo y si se asciende será de éxtasis, pero ya eso es hasta secundario. Estamos aquí para disfrutar y seguir disfrutando. Gracias de corazón a toda la plantilla, entrenador y directivos.

Y hoy a por todas en el José Zorrilla, con la tranquilidad del trabajo hecho. Ya solo cabe mejorar. Las rotaciones son normales, pensando en lo que viene. Y si nosotros estamos haciendo cuentas sobre quién nos puede tocar, les aseguro que los rivales no nos quieren ni en pintura. Con las diez ultimas jornadas sin perder, no es para menos. Tengo el presentimiento de que este Cádiz va a ser un hueso tela de duro en este play-off. No es un equipo al que suelan golear y cuesta la misma vida ganarle. En fin, que a ver si acaba prontito esta jornada y empezamos a pensar en lo bueno de verdad. Nos lo merecemos.