Todos los que conozcan en profundidad nuestra entrañable Semana Santa, no dudarán de que con la Hermandad de los Afligidos siempre hay que contar para conocer, de verdad, la historia de la Semana Santa isleña. Hermandad precursora de tanto y pionera en su estilo. Su progresivo aumento de nuevas incorporaciones en su desfile procesional, se ha ido compatibilizando con otros menesteres más ocultos pero no menos brillantes: primeras bolsas de estudio, reconocido premio literario, preocupación social y religiosa por sus hermanos más necesitados, iniciativas culturales y de otra índole, etc., por esto, tampoco nadie podrá dudar sobre lo que este escribidor piensa contar o decir. Pues, además de todo lo anterior, también esta querida Hermandad, ha sido y sigue siendo una verdadera escuela de pregoneros de nuestra incomparable Semana Santa. Porque nada más hay que recordar a pregoneros de antes y de ahora para darnos cuenta.

Así, haciendo memoria sobre esas personas tan meritorias y afortunadas, este opinador recuerda, allá en el año de 1985, al inmenso José Macías Martín -nuestro "rosco de oro" del año- como el primer pregonero de nuestra Hermandad. En ese cine Alameda que alternaba con el teatro de Las Cortes aquellos tan cordiales actos. Luego, pasado un tiempo, fue Juan R. Prieto Massoni (1999) el siguiente. A partir de éste, le siguieron continuadamente el sacerdote Rvdo. P. Rafael Vez -apellido tan unido a esta Hermandad-; mi estimado Daniel Nieto y Antonio González Cabrerizo. En 2004 y 2005 fueron mi apreciado Ángel L. Castro Haro y Juan J. Romero. Otro sacerdote, muy unido a Afligidos, Rvdo. P. Salvador Rivera en 2008. A partir de entonces, les han sucedido Manuel Muñoz Jordán -mi gran amigo- en 2012; el Rvdo. P. Alfonso Gutiérrez Estudillo y, por último, el pregonero del presente año, Manuel J. Sánchez Casas. Siendo, por lo tanto, estos, mi "afligido" lector, los hermanos de esta Hermandad. Atreviéndome a asegurar que es ésta, la Cofradía de la Isla, que más pregoneros ha aportado. Y -digo yo- los que todavía quedan.

Y, ante tanta participación o concurrencia, habría que preguntarse: ¿qué tiene o posee esta Hermandad de los Afligidos para ofrecer tal resultado? Una auténtica asociación religiosa que nunca ha abandonado su verdadero sentido tanto eclesiástico como social. Una escuela no sólo de grandes y excelsos pregoneros, sino de jóvenes cofrades que tienen y hemos tenido grandes ejemplos en aquellos dirigentes de ayer y de hoy. Una Cofradía que nos ha marcado para siempre y que nos ayuda a sobrellevar el inmenso y gravoso peso de esta vida tan poco grata a la que pertenecemos.

Hoy, Lunes santo, desfilaremos una vez más con el corazón henchido y dando testimonio de nuestro amor y fe a nuestros sagrados Titulares.

Escuela de pregoneros y de tantas otras cosas o Hermandad de los Afligidos.

He dicho.