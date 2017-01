Y ya está. O que se quede ahí y no siga. Que acaba de empezar y no sabemos aún cómo terminará. Aunque, mi amable lector, no deseo en absoluto realizar de nuevo un cántico de congoja o desconsuelo como hice en el último artículo. Aquel nefasto año ya se fue hace tres días y éste -claro novato- está empezando. No digo ya, por la cercanía, que tenga la necesidad de escribir una carta a los Reyes Magos, pidiéndoles esas cosas que todavía han de llegar a esta querida Isla; pues de eso ya se encargó el otro día mi estimado colega el Tito Valencia. Esperando que sus divinas majestades le hagan caso y nos encontremos pronto con una Isla inédita y transfigurada.

Y es que los años siempre transcurren igual, hay alegrías, tristezas, idas y despedidas, llegadas o regresos, ilusiones y decepciones. Aunque, de lo que sí estamos seguros es de que la vida, año tras año, camina hacia adelante sin darnos la oportunidad de retroceder en el tiempo. Todos los que estamos embarcados en este transcurso de la existencia, aunque las distancias nos separen, caminamos persiguiendo el mismo fin. Una meta codiciada, pero a la vez muy difícil y complicada. Y ese propósito que todos, de una forma u otra, queremos alcanzar, que tantas veces se nos niega y muchísimas más ni nos lo creemos, no es otra cosa sino la felicidad. Una felicidad que muy pocos han alcanzado en ese año ya extinto hace unos días. Pero siempre en la esperanza de que -éste que empieza nos trate mejor que aquel.

Constantemente, cuando llegan estas fechas, además de felicitarnos por la Navidad y para el nuevo año, solemos hacer balance del que concluye y comprobamos que uno tras otro, es más de lo mismo. Y, nos cercioramos en consecuencia, que ha habido de todo. Hemos recorrido ese avieso camino con ciertas alegrías, con más tristezas y obstáculos, ante el gran promontorio de mierda y de dislates. Y si la mayoría de esos años en los que divagamos han sido dañinos o desfavorables, no digamos de éste que afortunadamente se nos acaba de ir. Doce meses de los que ya no queda nada. Un año que para mí y para tantos no ha sido muy generoso ni conveniente. Que trastocado nos ha enmarañado y perturbado. Que ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, que solamente ha beneficiado a esos corruptos que pululan por doquier o a ese populismo -la palabra del año- tan de moda. Una España pisoteada y mancillada para no perder la costumbre. Un año digno de olvidar para muchos o para recordar para pocos. Pero ya se fue y estamos seguros de que no volverá, mas el siguiente está empezando.

Así que, mi apesadumbrado lector, olvidemos lo pasado y, por tanto, caminemos en el año nuevo de la mejor forma posible, intentando dar lo más sobresaliente de nosotros mismos a los que nos rodean, teniendo el coraje de construir sin destruir y agradecer a todos aquellos que nos acompañan esas alegrías y felicidades que nos dispensan. En conclusión, como dice aquel refrán: "Un año se va y otro viene, lo contará el que lo viere". Que lo veamos todos, aquí en La Isla y en todas partes. Amén.