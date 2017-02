Empate flojo con fondo gris

Tarde malange y grisácea que pareció contagiar al Cádiz. No se le vio esta vez como un equipo con recursos para estar arriba. Pareció como si después de lo ocurrido en Getafe (donde le escamotearon un punto para afirmarse), no se lo terminaran de creer. Hay que ser realistas para ver que el objetivo de la fase de ascenso será muy difícil. El Levante ya es inalcanzable y el Girona va en busca de ese camino. El Cádiz aún está en el pelotón de los que pelean detrás por los puestos de promoción. Y, si miramos a los de abajo, el puntito de ayer no está mal. Aunque sabemos que no fue bueno para aumentar las ilusiones.

El partido entre el Cádiz y el Reus comenzó con un espejismo. Antes del minuto 2, Ortuño falló la mejor ocasión de toda la tarde, al disparar contra el portero Edgar Badía, tras una buena colada de Álvaro. El Cádiz empezó trepidante y tuvo otra ocasión en un remate de Aridane. Pero a los cinco minutos Carpio salvó bajo palos la única ocasión clara de gol del Reus en el partido.

En cinco minutos se había visto un rifirrafe que no guardó relación con lo que vino después. El Reus es un equipo que se parece al Cádiz en el aprecio por no conceder demasiadas oportunidades al rival. Eso le hace incómodo fuera de casa. El Cádiz lo había pillado de sorpresa en el arranque, pero no supo aprovecharlo.

Álvaro Cervera se mantuvo en sus once. Otra vez Rubén Cruz de titular a pesar de que le han fichado dos mediapuntas, que era una posición mal cubierta. Parece que el técnico es poco partidario de novedades. Sólo incluyó a Servando (por la baja de Sankaré), que hizo lo que pudo y con eso se entiende todo. Por fortuna, Aridane estuvo a buen nivel y cortó lo suyo y lo de otros. Esto dio ciertas garantías detrás, aunque no lo supieron aprovechar delante.

Flojo partido de Abdullah, que se equivocó incluso en pases de riesgo para su portería. Con José Mari voluntarioso, y con Rubén Cruz limitado como es habitual, el mejor asistente del Cádiz fue Ortuño, que en el remate no tuvo su día. El ariete le puso un balón de más de medio gol a Salvi que lo desaprovechó. Los extremos del Cádiz estuvieron tan rápidos como imprecisos. Deberían ser más reflexivos a la hora de culminar las jugadas, sin salir al tuntún.

En la segunda parte, el Cádiz sólo dispuso de dos ocasiones, que no supo resolver. Ni Ortuño vio puerta, ni Aitor fue el salvador en los poco más de 10 minutitos que le dio Alvaro. Otro ratito para Aketxe había concedido el entrenador. Ni siquiera estimó necesario el tercer cambio. Empieza a extrañar que no juegue Imaz, autor de cinco goles en la primera vuelta con el UCAM. Se supone que los entrenadores saben cosas que nosotros no. Si bien es cierto que a veces se les escapan puntos como el de ayer, en partidos donde se da la sensación de que se pudo hacer algo más para ganar.

Aparte de los arbitrajes (el de ayer de Prieto Iglesias fue intachable), hay dudas. En los dos próximos partidos de Carnaval, que el Cádiz disputará fuera (en Soria y en Oviedo) habrá indicios racionales para ver si este equipo aspira a algo más que cumplir pronto el objetivo de la salvación.