Asomado a esta ventana imaginaria -desde la otra orilla del Guadalete- discurren mis días, divisando el cielo azul de esta ciudad que me acoge, por cuestiones laborales, pero que no me cobija. Y constantemente, por pura necesidad, vienen a mi mente los recuerdos del sur. Esos que tengo presentes todos los días desde el amanecer, porque forman parte de mi propia esencia.

En mi urgencia por no perder ni un segundo de lo que acontece, todas las mañanas echo una mirada al sur a través de las noticias que escudriño en los diferentes medios escritos. Me fijé, como cada año, en la celebración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR). Durante esos días Madrid sirvió de escaparate para mostrar al mundo las bondades de multitud de lugares de la geografía española y de los más recónditos lugares del orbe. El Puerto estuvo presente.

Y me pregunto -a toro pasado-, ¿fue una representación oportuna, entre políticos y empresarios, la mejor manera de dar a conocer nuestra ciudad? La respuesta, de ustedes mismos.

Siendo la más recomendable o no, es una oportunidad que no debe escapar, y por ello debemos apoyar este tipo de iniciativa, sin fisuras. Lo que propongo -desde el próximo año-, es en ir más allá, en no dejar la promoción de nuestra tierra circunscrita a lances específicos en manos de instituciones o empresarios. Debe ser una labor nuestra, tuya, mía y del resto de portuenses que amamos nuestra tierra. Que cuando nos encontremos con gentes de otros lugares y hablemos de nuestras tradiciones, nuestras playas o nuestra historia, estemos siendo de algún modo los mejores embajadores de El Puerto.

Nadie mejor que nosotros para difundir los colores de nuestro cielo y nuestro mar, los sabores de nuestra gastronomía, la apostura de nuestra gente y el olor a tranquilidad y paz que se respira en nuestras calles.

Porque en esto acertó Séneca - que no dio puntada sin hilo- cuando aseveró: "Quién no sabe a qué puerto encaminarse, ningún viento le es propicio". Enseñémosles el camino. A El Puerto, tu puerto, mi puerto, nuestro puerto.