Ellen mourier

Es curiosa la costumbre de los pañuelos, que dormidos en su cajón siguen soñando suavemente con la piel del cuello en el que se enroscaban. Cuando José Antonio Hernández Guerrero publicó en el Diario de Cádiz una semblanza de mi madre, la Doña Elena que desde su constitución y durante años dirigió el Área de Personal Docente de la Universidad de Cádiz, mi madre -persona tímida y muy refractaria al elogio- comentó: "Vaya, nunca pensé salir en prensa antes de mi esquela". Era mi madre en su humor tan nórdica como en su moral estricta de la vida, la familia y el trabajo.

Dice mi amiga Bea Carrero que mi madre le recordaba a Karen Blixen, la aristócrata danesa de Memorias de África. Algo de eso había, aunque a finales de los años 50 África fuese la sabana madrileña y el apuesto cazador se reencarnara en un joven químico que tocaba la guitarra y amaba el flamenco, sin parecerse en nada a Robert Redford o a algún tipo moreno de "latin lover". Qué tiempos.

Mi padre era un espíritu libre en las selvas ideológicas de la posguerra y mi madre era una joven que leía, estudiaba, hablaba cuatro idiomas y entendía un quinto que no quiso aprender de niña, cuando Hitler invadió Dinamarca. De adolescente odiaba yo los clichés y muy singularmente los clichés funerarios. "Le acompaño en el sentimiento". "No tengo palabras". "Siempre recordaremos al finado". "No somos nadie". "Pero ya descansa". Tuvo que hacer su siembra la edad para que yo aprendiera que en la desventura del individuo es dulce el consuelo de la comunidad que viene a arroparle con sus mantras piadosos, su humano calor, su regalo de memorias, su generosa concesión del propio tiempo. Mi madre era persona de tradiciones, y a su calor aprendimos sus hijos a serlo.

Estoy planchando pañuelos de mi madre, para repartirlos entre la familia y las amistades, y en el vapor me llega su perfume. Huele a memoria de sentimientos que acompañan, a emociones que nunca encontraron palabras suficientes. Huele a que no somos nada, no, pero el amor que nos une sí que lo es. Un amor que olfatea su soledad como un animal despavorido y terco que necesita tiempo para domesticar su pena. O descansar en paz.