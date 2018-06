ESCENARIO ABIERTO

Los datos de un sondeo de Insobel para 8 TV señalan que, de celebrarse ahora elecciones municipales, el PSOE sería la fuerza más votada, con 7 ediles, seguida de PP (6), Ciudadanos (4-5), Podemos (3), IU (2-3) y Levantemos (1). Los números indican que la izquierda gozaría de mayoría absoluta para gobernar (la Corporación portuense la forman 25 ediles, por lo que se sitúa en 13), pero encontrándose una hipotética coalición de PP y Ciudadanos a sólo dos actas, en el mejor de los casos, de la citada mayoría y sin descartar que un acuerdo PSOE-Ciudadanos llegue a ser factible a poco que mejoren las previsiones de ese estudio.

El sondeo, efectuado de manera presencial, ha constado de 500 entrevistas, realizadas entre el 30 de mayo y el 1 de junio, esto es, en pleno debate de moción de censura.

A menos de un año ya de los comicios, la lucha por hacerse con el gobierno de El Puerto se presenta reñida (las ventajas entre los supuestos bloques no son grandes) y pendiente, una vez más, de los pactos. La moción que ha elevado a presidente a Pedro Sánchez crea un nuevo escenario, pues, dando por hecho que Sánchez tardará en convocar elecciones (ya perdió las dos a las que concurrió, por lo que lo previsible es que demore la fecha salvo encuestas muy favorables), ya no será el PP la formación que encabece el gobierno central cuando se llame a los españoles para designar sus Consistorios.

Dicha circunstancia puede beneficiar a los socialistas portuenses, toda vez que su secretario general tiene el BOE en la mano, siempre que la gestión en Moncloa resulte positiva o puede, por el contrario, perjudicarles si esos frutos no resultan los esperados y a los portuenses les da por recordar que Sánchez no es el más votado en las urnas y que alcanzó el poder aupado por unos socios, independentistas y Podemos, con los que no llegó a suscribir un mínimo pacto de gobierno.

Con todo, las formaciones locales están obligadas a jugar sus bazas oriundas (inauguraciones, figuras atractivas en las listas…) en un escenario cuyo interés aumenta con el paso de los días en la que es la precampaña más tempranera de la democracia.