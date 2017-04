Por diversas razones viajo de vez en cuando a La Habana. Vivo a unos seiscientos kilómetros de esa capital, y viajo en guagua, es decir, en autobús. Aunque en Cuba ya empieza a haber transporte privado (taxis y camiones), yo uso siempre el transporte público, propiedad del Estado, por tanto.

Como es un trayecto largo, más de diez horas, hay dos choferes (sin tilde, en cubano). Al inicio del viaje y mientras uno conduce, el otro se presenta a sí mismo y a su compañero, anuncia la hora de llegada prevista, recuerda las diversas paradas, pide puntualidad en las mismas, y señala que está prohibido comer o beber alcohol en la guagua. Tras completar la información, en la mayoría de las veces el chofer termina diciendo: "¡Qué Dios nos bendiga!", a lo que varias voces responden: "¡Amén!, ¡Aleluya!, ¡Dios siempre con nosotros!", y expresiones semejantes.

Es cada vez más frecuente encontrarte con guaguas que, en la parte delantera, tienen imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, o las dos. Nunca escuché una voz discrepante, o que exigiera la retirada de esas imágenes.

Me pregunto qué pasaría en España ante una situación semejante y creo poder responder a mi pregunta. Seguro que habría protestas de pasajeros que se sentirían víctimas de una agresión ideológica ya que el autobús es un transporte público y, por tanto, no confesional. Seguro, además, que la noticia sería comentada en los medios de comunicación y en las tertulias y que habría, incluso, quien pidiera una sanción ejemplar para ese irresponsable chófer, no vaya a ser que cunda el ejemplo.

¡Cómo cambian las cosas! Lo que antes no se podía hacer en Cuba ahora es algo normal, mientras que hacer lo mismo en España puede acabar como el rosario de la aurora.

Un laicismo construido sobre la base de quitar lo que no coincide con mis ideas, empobrece. Un laicismo fundado en el respeto y el diálogo entre diferentes, enriquece y construye paz social. ¿Aprenderemos?