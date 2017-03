Dios Existe

Pocas veces se tiene ocasión en la vida de asistir a un encuentro, un acto en donde la razón de ser es el afecto, la admiración sincera, la cercanía y el reconocimiento a la labor de toda una vida. Los empresarios de hostelería y restauración asociados en ASIHTUR, presidida por Lolo Picardo, eligió el Día de la Mujer para realizar este homenaje a Rosa Prius. Quise ir, quise ver que no todo es imposible en San Fernando. Y allí me encontré con los asociados de esta pujante plataforma, muchas mujeres jóvenes con las que Patricia Cavada debería reunirse con un café y una torrija, como fue el caso del día de Rosa Prius. Hablamos de emprendedoras en muchos casos, personas jóvenes que hacen jornadas interminables y sufren incomprensiones lamentables de las administraciones públicas, especialmente de la municipal.

Me lo contaron en ese café de homenaje a Rosa Prius. En esta ciudad del buen tiempo y las noches dulces todo invita a sentarse en una terraza y debe combinarse el descanso de los otros con el ocio de aquellos, administrar el espacio público que es de todos con el deseo de competir en un mercado complejo como es la restauración y el ocio. Digo que hablando con jóvenes emprendedoras esa tarde comprendí de un modo palmario lo importante que es el café de Patricia Cavada con este colectivo dinámico y cañaílla a más no poder que lidera Lolo Picardo, destacado ya como un gran emprendedor, un gran cañaílla.

Pero yo quería hablar de Rosa Prius, esa heroína modesta del barrio de la Pastora maravilloso. 56 años la contemplan trabajando en los fogones, haciendo esa comida buena, sabrosa y sana que ofrece este lugar, con la terraza siempre llena en ese entorno pastoreño único. Increíble su fuerza y su capacidad, tan bella su mirada azul y todo lo que conoce y ha vivido. Del boniato al yogurt dijo en un parlamento sin papeles, para resumir una vida. Aplauso más grande, caluroso y largo, y sincero, no he tenido ocasión de ver muchas veces. En la Isla, digo. No hablamos de un reconocimiento oficial, hablamos del reconocimiento de los suyos, de las gentes de la restauración y la hostelería agrupadas en ASIHTUR. Algo realmente digno de recordarse

Ni siquiera aturdida, entera, siendo la mujer fuerte que siempre ha sido, Rosa Prius fue el centro de la tarde cañaílla. Sus familiares contenían malamente las lágrimas, no ella, que recibía todos los besos y todo el cariño sincero de la gente de la hostelería y la restauración, desde los más jóvenes hasta quienes ya estaban jubilados pero no querían perderse este acto emocionante. Como se suele decir en estos casos: Dios existe.