Dime de qué presumes...

En Cádiz, cuna de la libertad, hay quienes se han pasado por el arco de Garaicoechea esa libertad de la que tanto presumen, reprochando al Selu y su chirigota el haber actuado en un mitin de Ciudadanos. El Cádiz más radical no perdona que un autor actúe donde le dé la real gana, argumentando que el carnaval es de izquierdas y que los carnavaleros son la voz de pueblo. Craso error en ambos casos. El carnaval lo conforman gentes de muy diversa ideología, lo que sucede es que en el Falla parece estar mal visto cantar coplas a contracorriente de lo que se supone que se debe cantar. Y lo de la voz del pueblo, pues tampoco me lo trago. Yo he salido más de veinte años y jamás me creí portavoz de nadie, y mucho menos del pueblo de Cádiz. Sería demasiado presuntuoso por mi parte. Mis opiniones son solo mías y nada más. Cómo las del resto de autores. Y si no, ¿cómo se explica que 'la voz del pueblo' le atizara la mundial a Teofila Martínez en cientos de coplas y luego esa señora arrasara en las urnas en esa misma ciudad? La copla de carnaval solo reflejan la opinión del señor que las escribe. Ni siquiera de la totalidad de los que la cantan. Si Paco Alba le escribió un pasodoble de homenaje al Real Madrid, ¿eran madridistas todos los de su comparsa y todo el Cádiz de la época? Pues va a ser que no. Lo de la voz del pueblo queda muy poético, pero no responde a la realidad. En el Falla se puede escuchar en una misma sesión una copla a favor de la pena de muerte y otra en contra. ¿Cuál es entonces la verdadera voz del pueblo? Sentirse defraudado porque El Selu, o cualquier otro, cante en un mitin de Ciudadanos, Podemos, PSOE o PP demuestra una cortedad de miras impropia de la ciudad que vio parir una constitución en 1812. Pero bueno, tal y como se están poniendo hoy las cosas, casi es un honor pertenecer al grupo de 'fachas' que integran, entre otros, Serrat, Sabina o Boadella.