Diálogo generativo

De entre los muchos artículos que he leído sobre Cataluña los que más me han gustado han sido dos del político catalán Josep Antoni Duran Lleida. En ambos hace un fuerte llamamiento al diálogo. En el primero insiste en la necesidad de que Cataluña y el resto de España se encuentren y dialoguen. En el segundo, y sin renunciar al anterior, Durán Lleida señala como prioritario y más necesario aún, el diálogo entre los propios catalanes. La situación actual habla de una profunda división en el seno de esa sociedad. ¿Cómo hacerle frente? Dice que hace falta un diálogo que no excluya a ninguna de las dos partes porque ambas, nos guste o no, están ahí, son reales y forman la actual Cataluña. Nadie debería olvidarlo: ni el Estado español, ni los independentistas, ni nosotros.

Ese diálogo, creo yo, además de no dejar fuera a nadie -solo a quienes, por decisión propia, no quieran dialogar-, deberá ser generativo, es decir, capaz de generar algo nuevo: un proyecto común de país, de entidad social, cultural y política. Algo capaz de despertar una adhesión común, y un propósito decidido de colaborar para hacerlo posible.

De la visita del Papa a Chile quiero recordar dos frases. Citó al difunto cardenal de Santiago, monseñor Silva Enríquez: "Nosotros -todos- somos constructores de la obra más bella: la patria. La patria terrena que prefigura y prepara la patria sin fronteras. Esa patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y fructificar sin nosotros. Por eso la recibimos con respeto, con gratitud, como una tarea que hace muchos años comenzaba, como un legado que nos enorgullece y compromete a la vez". E, igualmente, recordó las palabras del jesuita chileno san Alberto Hurtado: "Una Nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus mares, más que su lengua o sus tradiciones, es una misión a cumplir".

¡Importantes palabras que ojalá escuchásemos y nos las aplicásemos aquí! Y no solo los políticos, sino todos los españoles.