Día del teatro

Este próximo lunes, o sea, mañana, será el Día Mundial del Teatro, instituido hace un montón de años por el gran Albert Camus, un escritor profundamente comprometido con su época, que exploró diversos territorios del Arte con mayúscula. Su "Calígula", que en España encarnó mi llorado amigo y enorme actor José María Rodero, bastaría para justificar el Premio Nobel que le fue otorgado en 1957. A veces ese premio cae en el lugar acertado.

Camus, activista político y cultural, se planteó la fecha con criterio reivindicativo, apostó por un teatro incardinado en la realidad, pero siempre provisto de metáfora; que para mostrar esa realidad tal como es, está, o debería estar, el periodismo. El arte tiene sus propios caminos y sus privativas formas de expresión.

No es preciso referirse a la "crisis del teatro", porque yo creo que ésa viene por lo menos desde los tiempos de Aristófanes. El teatro entra en crisis de forma permanente, hace la faenita de Sísifo con su pedrusco día tras día con auténtica cabezonería. Con la misma tozudez se empeña en sobrevivir, pase lo que pase y le pongan las pegas que le ponga. Y mira que le suelen caer zancadillas de todo tipo.

Por ejemplo, una de las principales diversiones de los poderes públicos, sean éstos civiles, eclesiásticos o mixtos, ha consistido siempre en prohibir el teatro de una manera u otra. Nuestros monarcas Austriacos solían hacerlo de forma periódica u ocasional, básicamente porque el teatro atenta con alguna frecuencia, como es su obligación, contra la moral y las buenas costumbres.

De todos modos la moral tridentina siempre ha tenido la ventaja de que es bastante voluble y no se pone tan burra como, por ejemplo, el calvinismo y otras formas de protestantismo irritante, que cercenaron la escena allí donde llegaron a pintar algo. En la Inglaterra isabelina se pudo hacer teatro con cierta comodidad, siempre que los cómicos no se emperrasen en sacar chicas en las funciones, lo que me parece una lástima, porque siempre me han encantado las actrices. Me niego a hacer teatro sin actrices. Ya digo que el caso es poner pegas.

Pues allá cuando el que esto escribe comenzó a hacer teatro, que hace la pila de años, España disfrutaba de la odiosa dictadura franquista, que ejercía la censura y la prohibición con verdadero deleite. Con más celo, la verdad, que talento. ¡Prohibían cada gilipollez! Por ejemplo, el caso de "La Corte de Faraón", que es mi zarzuela preferida.

Y todo por una cuestión de testículos, nunca mejor dicho. Parece que el Generalísimo asoció un problemilla físico personal con el que supuestamente padecía el Putifar de la obra… Sufrir una prohibición estaba al alcance todos los bolsillos. A nosotros nos prohibieron en la Universidad, no ya una función, una lectura de "La Tempestad" de Shakespeare, que dirigía el maestro Agustín García Calvo. Claro que todo lo que hiciera Agustín les olía a aquellos berzotas a azufres infernales.

Hoy en día en España se puede hacer teatro, siempre que uno no se empeñe en comer de ello. Ahí está la dificultad. Y hablo de teatro propiamente dicho, no de grotescos espectáculos musicales marca Disney o afines; a esas cosas les llama el buen Albert Boadalla "el parque temático". ¿Tienen derecho a existir? ¿Cómo no? Pero no se engañe, amigo espectador, si usted asiste a esas demasías circenses, puede que se lo pase la mar de bien, pero no me diga que ha ido al teatro. Tampoco encuentro teatralidad en los monologuillos de dudosa comicidad y habitualmente de nula calidad estética.

Comprendo que se hacen esas cosas para sobrevivir. En nuestros días poner en pie una obra es enormemente complicado, con ayudas públicas tan sonadas como el rejón fiscal que se aplica a la profesión. Raro es permitirse un reparto de más de tres o cuatro personas, por más que se recurra a famosetes que hagan de gancho. ¿Es posible montar un Jardiel? ¿Sin arruinarse? Respecto a los clásicos, o hay pasta pública por medio, o no se pueden hacer.

En fin, que ya me he lamentado un poco, para demostrar que soy un teatrero, que siempre andamos piándolas.

En Chiclana hay que celebrar que por estas fechas nuestros incombustibles chicos de "Taetro" sigan celebrando la fecha y también que nos deleiten, como ocurrió el viernes pasado, con sus "mínimos". ¡Hurra por ellos! Pues que sigan adelante, que le planten su bufanda al Poeta y que se harten de chocolate. Por muchos años.

Por cierto, mira qué coincidencia, un servidor celebra su cumpleaños precisamente el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Predestinación o mera casualidad.