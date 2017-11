Ahora que lo pienso, he seguido con más interés el escrutinio socialista de Cádiz que el de Patricia Cavada, no sé, pensé que en San Fernando el pedrismo tenía pocas posibilidades y que en la capital de la provincia Blanca Flores tenía "chance" al haber sumado hasta significados pedristas. Ha perdido y, con ello, se cae del cartel electoral alguien como la poeta y profesora gaditana. Roma locuta etcétera. Y en San Fernando lo mismo pero al revés. Patricia va a mandar, atención.

El hecho es que, de alguna manera, mucho se despeja con este triunfo de la alcaldesa, porque cuando llame en las puertas en donde se va a ver obligada a llamar deberá ser atendida como la triunfadora "interna" y la alcaldesa de una ciudad de cien mil habitantes. Y queda mucho que llamar y mucho que conseguir, pues con las solas fuerzas no se podrá.

Visto lo visto igual va a tener que decir como lo que le dijo a un ingeniero de Logroño. El hecho fue que el riojano le preguntó a uno de Cádiz que cómo que se "mataban" en Cádiz los caracoles.

-Se coge un alfiler y (haciendo la suerta natural) iiiinnnn, se mata.

Juan Vázquez lo cuenta que ahogas de risa. Pues así con el tranvía por la calle Real y con la relación de asuntos pendientes, que no sé si lo lleva Conrado o el que está habitualmente en las fotos con Patricia Cavada (no me pregunten porque la totalidad de lo pactado no lo sabemos, digo que lo que sabemos en verdad es lo que vemos e imaginamos, ojalá que nos enseñen el papel, si lo hay). El papel de lo pactado con los exPA y el de los asuntos pendientes sería un bombazo informativo. Es que, favor, de qué modo se evalúa un tiempo político si no a través de los logros y consecuciones. Recuerdo mi estupor y sorpresa en el patio del viejo hospital de San José, la noche del cierre electoral de las últimas elecciones municipales, cuando Loaiza dio los datos reales de las cuentas públicas entregadas por De Bernardo y los andalucistas, con los que pese a todo pactó un gobierno. En cuatro años, cuatro años, no lo había considerado oportuno. Porque de haberlo hecho se habrían roto las relaciones y el PSOE los habría acogido con entusiasmo, se maliciaban. Lo de los caracoles, más o menos. En definitiva, decía que en Cádiz Blanca Flores no le ha ganado la asamblea a Fran González y en San Fernando Patricia Cavada no ha tenido oposición alguna así visible. Hagan juego de nuevo y no espere la alcaldesa a la última cita de la campaña electoral, como Loaiza, para decir del hombre de las fotos o de la gestión pues competirá con ellos, tiempo al tiempo.