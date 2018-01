Deseos para la ciudad

Hace unos días recibí la visita de una amiga que vive en las afueras y me comentaba cómo había cambiado la ciudad.

-Las calles del Cdntro están desiertas. Como portuense, la defendí: -Mujer, con el frío que hace, ¿quién va a querer ir de paseo a estas horas?

No estaba dispuesta a dejarse ganar: -Exactamente el mismo frío que en Cádiz, Jerez o Sanlúcar y vete ahora a visitarlas. Están llenas de personas paseando.

-A ver -insistí- hay poco trabajo y la gente ahorra. Hay demasiados gastos en las fiestas navideñas.

-El mismo "poco trabajo" que en los alrededores. Que no. Que salir a pasear no supone gastar. ¿Quién puede en los tiempos actuales estar todo el día de bares y restaurantes? Yo hablo -me decía- de crear ambiente. Se queda con los amigos, se desempolva la ropa de abrigo que anda aburrida en los armarios, soltamos el chándal, estupendo para las mañanas de playa y, arregladitos, paseamos y charlamos de todo. Así se hace una ciudad. Como hace años cuando llegué a El Puerto, que tenía tanto ambiente...

¡A ver si va tener razón esta señora! Sugiero unos deseos ya que estamos empezando el año: 1º - Agilizar los permisos para reconstruir tanta finca abandonada. Rehabilitar para poder habitar las viviendas de las calles céntricas daría otro aspecto a la ciudad y sería un proyecto interesante. Puede que señores que viven en casas grandes pero alejadas y vacías porque los hijos ya volaron, se planteen regresar.

2º- Querría, como tantos, que el centro de El Puerto tuviera sus fachadas arregladas, los balcones sembrados de macetas que aporten color y ser capaces de mantener la limpieza no ensuciando y multando al que lo haga. No olvidemos que las calles son nuestras y tenemos que mantenerlas limpias.

3º- También desearía poder desterrar los sentimientos negativos. Esos "aquí nunca hay nada", cuando sucede que no nos enteramos o que no acudimos a la constante llamada cultural que en forma de exposiciones, conciertos, conferencias o encuentros literarios ofrece la ciudad.

4º- Y si me lo permiten, sugiero aprovechar los ratos buenos para salir a pasear cada día.