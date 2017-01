Depende del cristal con que se mire

No pudo ser. Se quedó el Cádiz con cuatro victorias consecutivas, a un solo paso del repóquer. En la tabla clasificatoria no tuvo importancia la derrota, en lo que a posición se refiere. Seguimos cuartos. Pero sí que se ha notado en el apretón de equipos separados tan solo por 4 puntos. Del cuarto clasificado, el Cádiz , al décimo, que es el Oviedo. Esto no hace sino constatar lo que ya se sabe por parte de la dirección deportiva del equipo: que nada de lanzar las campanas al vuelo en lo que a objetivos se refiere. Que aquí ganas dos partidos seguidos y te pones arriba, que los pierdes y te vas a mitad de las tabla. Perder en casa con el Valladolid entraba dentro de lo probable, porque los de Pucela están haciendo una muy buena temporada, y lo mejor será pasar página cuando antes. Tenemos la ventaja de tener dos partidos seguidos en casa y las estadísticas nos son favorables en ese aspecto. La campaña del Almería, con diez derrotas en 21 encuentros y solo cinco victorias en la temporada, invita a pensar en positivo. Avisa Álvaro Cervera que la segunda vuelta será más dura y es cierto. Hay equipos que necesitan ponerse las pilas y aquí ya se conoce todo el mundo. De todas formas, no nos cansamos de repetir que la dureza de la vuelta se establece en base al objetivo que se marque el equipo. Si el objetivo es meterse en el play- off de ascenso o pelear por el ascenso directo, la segunda vuelta no va a ser dura, sino durísima. Si el objetivo sigue siendo el inicial, es decir, mantener la categoría, no hay que ser un lince para saber que tan solo hacen falta seis victorias en 21 partidos, que no parece una cosa demasiado dura. El problema es que, de manera inconsciente, la salvación ya todo el mundo la ve más o menos clara. Nos estamos escudando en la historia, en la estadística y tal y damos por hecho que nos vamos a mantener. Y es cierto. Yo también lo creo. Pero estamos mirando hacia otro lado cuando creo que no debemos hacerlo. Perder más de 15 partidos en esta segunda vuelta sí que sería duro. Y confianzas las precisas. El rival de hoy es uno de los que tiene que empezar ya a poner las cartas sobre la mesa si no quiere meterse en más líos. Por abajo están igual que por arriba y con dos o tres victorias seguidas se pasa del horror a la zona de calma. Y los almerienses no van a venir a especular con el resultado. El Cádiz, además, no estuvo fino ni en Elche ni ante el Valladolid.

Así que toca tener la cabeza centrada y volver a ganar para evitar una mini crisis. Sí, porque hay algunos que creen que el Cádiz va a jugar el año que viene la Champions League y no saben, no ya adonde vamos, sino de donde venimos. Estar disgustado con el equipo a estas alturas de la temporada es muy lícito pero no dice mucho ni bueno del que piensa así. El Cádiz está haciendo una temporada que supera todas las expectativas habidas y por haber a principio de curso. A final de temporada hablaremos, pero ahora no se le puede poner ni un pero al equipo. A seguir así.