Dar una oportunidad a la vida

Yo no sé si es envidiable para el aficionado español la situación del entrenador francés Arséne Wenger, que ha superado la veintena de años al frente del Arsenal y sin que su trayectoria haya sido especialmente brillante o exitosa. Los que sí imagino que tienen envidia son los entrenadores españoles, y el primero de ellos, supongo, Zinedine Zidane, al que la actual deriva liguera del Real Madrid ha puesto en la picota sin que nadie tenga en cuenta que haya ganado en poco más de dos años dos Champions y una Liga entre otros numerosos títulos.

Muchas veces se habla de que el fútbol moderno va a otro ritmo, y que eso explica que los entrenadores entren y salgan de los equipos según les vaya. Pero ya vemos, con el caso inglés (que al fin y al cabo inventaron el fútbol) que eso no es así. Se trata de una peculiaridad más de la Liga española, más zarandeada que ninguna por las veleidades de la fortuna. Por ejemplo, Guardiola siguió sin problemas este año al frente del Manchester City pese a pasar el campeonato pasado en blanco, algo que no se hubiera perdonado seguramente a ningún mister en nuestro país. Que le pregunten a Ancellotti, que llevó al Madrid a conseguir la ansiada Décima Copa de Europa y que fue despedido por dejar a cero el palmarés de ese año.

No parece que Zidane esté aún en peligro, porque aunque la Liga esté imposible, quedan la Champions y la Copa del Rey como algo más que consuelos. Al entrenador francés, algo más que una gloria en la Historia del Madrid, llegado el momento, nadie le dará otra oportunidad, puesto que en este gran negocio en que se ha convertido el fútbol ha desaparecido lo que era su esencia. No el amor a los colores, no, sino una esencia más profunda: la que decía que el fútbol es mucho mejor que la vida, puesto que a cada momento te ofrece un domingo, un partido, un trofeo para olvidar los malos momentos y revivir.