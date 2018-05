POR QUIéN DOBLAN LOS CAMPARIS

El PP podía haber sido la referencia de la derecha en España, homologable al de cualquier país civilizado. Pero no, España es como es, y tarde o temprano le sale el arrebato navajero y mangón. El resultado: a día de hoy, el partido del gobierno está reducido a unas negras cenizas que se van por el sumidero de la Historia de España. Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa…

Y este es sólo el primer babuchazo jurídico de los más de 30 frentes judiciales pendientes. Pero no por ello ha perdido el tono arrogante y pendenciero de siempre.

De esto sabemos mucho en Cádiz. La política local de las dos últimas décadas era una réplica, si cabe, más cutre.

Soy un espectador interesado y ahora me cuadran las cosas. Sí, he visto en ese partido a personas honestas y trabajadoras, pero precisamente su honestidad y laboriosidad explican hoy su fugaz paso por el PP local. El residuo que iba quedando era un cóctel de soberbia, ambición e ignorancia: parientillos, pijos serie B, pollos sin oficio ni beneficio, eternos estudiantes de Derecho, lentos cofrades, profesores particulares de Religión y ladies silenciosas; en fin, concejales que no proyectaban ni sombra. Simples brazos de madera que se alzaban en el Salón de Plenos, junto a sujetos inquietantes cuya única ocupación era proteger su honor y su buen nombre.

El pueblo sencillo de Cádiz -al que ahora llaman "bajuno"- se tragó el cuenterete que sostenía una burguesía tan conservadora como cateta. Y así 20 años. Recurro a Ricardo Flores Magón para ilustrar aquello: "No hay nada más desolador que un esclavo satisfecho".

Entre viajazos, sobresueldos (ay, esos papeles de Bárcenas), coches oficiales y corbateos de (lo que ellos creían) alto postín, iban modelando y falsificando con megafonía de tómbola a un Cádiz pequeño, sencillo y austero -el prodigioso Macondo del sur de la vieja Europa- en un cutremónaco con pretensiones.

También hoy sabemos que hubo milagros: la multiplicación de los móviles comprados "en cá er cuñao", el Súbito Doctorado o la conversión del agua (de Cádiz) en Campari.

Eso sí, yo ya lo dije: nunca llovió que no escampara.