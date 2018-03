Cuidadito con los libros infantiles

Amo los libros en general y de manera especial los de literatuta infantil y juvenil. He disfrutado mucho con ellos. Desde muy chica los Reyes magos me surtieron de cuentos y plumieres. Me parecían el no va más del universo porque me permitían vivir el resto del año en ese mundo de fantasía: Gulliver, El gato con botas, Corazón de Edmundo de Amicis. Después de la primera comunión, ya le echaba el ojo a Las mil y una noches que mi padre escondía y yo rescataba en las interminables siestas del verano. He viajado con estos cuentos maravillosos en la alfombra voladora y, aunque nunca haya estado allí, conozco de siempre Bassora, Bagdad y la capital de un reino de la China donde vivía Aladino. Con Simbad embarqué rumbo a la isla de Serendib para entrevistarme con su soberano y entregarle una carta en mano.

Mi amor por ellos casi nunca me ha causado disgusto alguno hasta el día de hoy.

Esta mañana compré un libro para niños que a primera vista me pareció precioso, Guía de ciudades , un viaje por treinta maravillas del mundo; pasta dura, fondo verde manzana y con dibujitos en la portada tamaño sello de correos en los que se distingue: Londres, un autobús rojo de dos pisos; Moscu, una matrioska; La Torre Eiffel, un tranvía de Praga y un reno finlandés . Amor a primera vista después de hojearlo deprisa y corriendo. El contenido es breve en cuanto a texto pero rico en ilustraciones a doble página . Me cautivó por su colorido. El autor, un famoso ilustrador alemán, utiliza técnicas variadas sobre todo la del collage que le da un toque naïf muy adecuado y armónico. Los tonos y las ciudades que representan van de la mano, casan muy bien: los cálidos en Roma, Atenas o Ciudad del Cabo; los fríos en Praga y Copenhague; en Moscú el terracota sirve de base al Kremlin y al tutú de las bailarinas del Bolshoi.

Todo estupendo y muy propio para leerle a los niños en la cama. Mi sorpresa con el libro regalo que compré a mis nietos viene ahora. Después de todas las capitales que he venido nombrando, busqué ansiosamente Madrid; y cual fue mi asombro al ver que no estaba, la habían eliminado del mapa de las treinta capitales de Europa. Pero respiré al ver que era Barcelona la elegida . Se describe a la ciudad con una entradilla en el ángulo superior derecho donde se lee: "Esta ciudad situada a orillas del mar, es la segunda más grande de España con una población de 1,6 millones. Rélajate y disfruta de su clima cálido, busca el gato del Raval, prueba el delicioso pan amb tómaquet y pasea por los alrededores de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí". La página es doble y amarilla; el centro lo ocupa un gato grande gordo y negro que esculpió Botero y se ubicó en el Raval , barrio muy nombrado ahora por las okupaciones de viviendas. Se nos invita a visitar el Museo Picasso cuya carita pálida asoma por la camiseta marinera; también, la silueta de la casa Batlló. Se recomienda probar las tapas y dormir la siesta. En lugar preeminente aparece una muchacha vestida de flamenca con abanico en una mano y en la otra la bandera nacional… En fin, todos los tópicos; sin que falte la prueba de agudeza visual para descubrir dónde se esconden cinco toritos bravos.

Esta rebujina representa no a una ciudad sino a un país, el nuestro, con bastante frivolidad. Se coloca en una lámina lo que suena a típico y ahí van vino, toro, tapas y churros con chocolate.

No sé que pensarán los japoneses cuando lean que en Tokio se recomienda hacer amigos felinos en un café de gatos o que para comer se usan palillos. También se nos invita al Salón del Sumo a presenciar un combate y a que las niñas se sientan como estrellas practicando en el Karaoke. Si nos dejamos caer por Buenos Aires, nos aguarda el coche de caballos de la ciudad al que llaman Mateo. Si nos decidimos por Lisboa, tenemos que ir a una corrida de toros y hacernos fotos delante de una fachada de típicos azulejos. El restaurante Sforno es lo más recomendable de Roma. Y una actividad divertida es dar de comer a los patos del Estanque Petrin de Praga.

Se olvidaron de Cervantes y de Falla. Pero no de Shakespeare en la página dedicada a Londres.; ni de Sartre y Simone de Beauvoir paseando de la mano por la ciudad de París; ni de Sibelius con la partitura bajo el brazo en Helsinki.

La idea que intento transmitir es la ignorancia y frivolidad que atisbo en los contenidos; no caben más tópicos y peor situados: toros, manolas y paellas en Barcelona. Me pregunto si esta rebujina de informaciones les divierte a los pequeños y les hace imaginar esas maravillosas ciudades y países. Escribir un libro para niños requiere más consideración a su inteligencia . Eso es lo que tiene convertirse en abuela que lee a sus nietos en la cama, que se fija en todo y se enfada si se olvidan de Madrid. Picajosa que es una.