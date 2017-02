Cuesta no hablar de otro fracaso portuense como es la estampida a Cádiz del Shorty Week Film Festival. Se nos fue el Monkey a Sevilla y ahora se nos va la otra gran Week , esta vez, al ladito para mayor vergüenza. Cuesta, ya lo creo, la tentación es enorme porque mires donde mires la incapacidad e inacción es manifiestamente mejorable. Sin embargo hoy no voy a rajar más allá de este, para mí, inevitable comienzo. Hoy inhalo un soplo de aire y me agarro a un golpe de inteligencia e independencia para hablarles de una oportunidad para nuestra ciudad que llega de la mano de un valiente que sin más ayuda que la de unos cuantos amig@s, está a punto de montar un lío con el vino como excusa.

Se trata del Cuatrogatos Wine Fest, que celebrará su segunda edición el próximo 25 de febrero en la Plaza de Toros, y del padre de la criatura, Federico -Fede- Ferrer, a quien alguien con mucho acierto define como un cazador de vinos perdidos, por lejanos y poco conocidos, a los que este emprendedor se ha propuesto dar brillo.

Ferrer parió este evento con ese fin y el de darle una vuelta al estricto ritual que acompaña a una copa de vino, realizando lo que conocemos como una cata pero a lo grande y de la mano de sus creadores, de los protagonistas de cada una de las historias que hay detrás de vinos elaborados con alma y mucha pasión, vinos que hablan de sus tierras y también de las manos que las trabajan.

Después de un año y como quien recoge la mejor cosecha, Ferrer ha vuelto a asumir el riesgo en solitario y ha logrado que el evento reúna a 24 productores, 30 bodegas y más de 150 vinos que harán que El Puerto rebose gente y sabor de una quincena de regiones españolas con tradición vinícola. Y no sólo crece su convocatoria y asistencia, también lo hace su programa al objeto de que la velada sea redonda.

Sirva de aviso porque este es otro regalo para la promoción, turismo y economía de esta ciudad. Seguramente sin pretenderlo, el Cuatrogatos Wine Fest se convierte con dos añitos en el único evento, aparte de lo deportivo, que nos pone en el mapa con otra bonita excusa como también lo eran la música y el cine, ahora fuera de cartel. Brindemos porque ésta perdure y siga creciendo aquí donde nació. Más información: www.cuatrogatoswineclub.com