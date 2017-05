¿cuántos años lleva la guerra entre la Cruz y la Media Luna? Símbolos de cristianos y musulmanes se han enarbolado como banderas para justificar enfrentamientos de todo tipo: cultural, comercial, territorial, costumbrista… Pienso en ello viendo el magistral viaje del Papa Francisco a Egipto como vía de diálogo, fraternidad y entendimiento con los cristianos coptos y sobre todo con los musulmanes. "¡No hay guerra de religiones! ¡No se puede perpetrar violencia alguna en nombre de Dios!". Grita Francisco en tierra mahometana yendo a pie o en coche sin blindar, a pecho descubierto. Es un gran hombre, un líder mundial, un ejemplo a seguir.

No entendemos que no coman carne de cerdo. Quizás Mahoma vio en su tiempo epidemias de triquina. También los cristianos no podíamos comer carne los viernes ni en Cuaresma. No entendemos el pañuelo de cabeza en las mujeres, pero también las nuestras usaban el manto, el cobijado y el velo. ¿Sigo? Es cuestión de cultura, de estudio y mentalización.

Pensamos que sólo con respuestas bélicas a los atentados islamistas, con lanzar en tierras de Afganistán unos misiles, cada vez que unos energúmenos realizan un atentado en nuestras naciones, es suficiente para que entiendan. Y no es así. Los iluminados con espurias promesas de veinte vírgenes para cada soldado muerto cambian ciegamente sus vidas precarias subdesarrolladas, miserables, pobres o hambrientas, esperando estar nada más morir en el paraíso soñado.

He leído que en las escuelas del Estado Islámico enseñan a los niños Matemáticas contando pistolas y Química fabricando bombas. Hace falta, lo que está haciendo el Papa Francisco, diálogo, llevar cultura, desarrollo. Invertir no sólo y tanto en misiles, como en otras armas de comprensión. Cambiar la vieja espada por el libro, el arcabuz por la palabra y el cañón por la convivencia. Las cárceles europeas estarán llenas de terroristas, las fronteras con mallas de púas intentando parar esas muchedumbres de hambrientos, pero no será suficiente, el peligro no cesará. Estarán los iluminados izando nuevamente el estandarte de la Media Luna.

P/D. Ni Dios ni Alá quieren odio ni guerra. Dios y Alá son amor. "La fe para Dios, la patria para todos", dijo Francisco.