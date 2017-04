Las broncas diarias de los partidos en el Congreso de los 'Disputados', las que arrastran las financiaciones altruistas, las de los periodistas o similares en las tertulias pontificales, las de los presuntos corruptos sui generis, las de los coños y los cuernos en las televisiones, las del deporte mercantilizado, en general las de los aguerridos analfabetos en las redes antisociales, parece, da la sensación de que se está viviendo una etapa de crispación total y sin que se adivine una relajación a corto plazo, al contrario.

En las farmacias se está notando el aumento de los específicos para combatir la ansiedad, la depresión, los desequilibrios psicosomáticos, la neurastenia, que suele ser el desencadenante de un tipo de neurosis que se produce en personas con taras psicológicas tales como la impaciencia, la ira o enojo, el egoísmo, la soberbia, el orgullo absurdo y desmedido, entre otras secuelas. Síntomas tan evidentes en esta sociedad desorientada, a pesar de que los fármacos para esta epidemia tienen la misma eficacia que las pastillas de goma para la tos. Lo peor es que todo este desmadre emocional y psicológico es consecuencia del ¡¡Estado de Bienestar!! ¿No lo sabía? Pues en esa estamos a pesar de lo carísimo que nos cuesta estos desequilibrios, dineros aparte.

Algún lector podrá argumentar que este artículo no es el más apropiado para estas fechas, pero como de dolor y penitencia va la cosa, ninguno mejor para actualizar el mensaje que se transmite desde los Cristos ensangrentados y las Dolorosas coronadas que mecen en pasos de filigrana. Creo que hoy no existen imágenes tan patéticas como las de los marginados de la tierra que, por cierto y sin entrar en comparaciones, no solo son los que mueren en pateras, los refugiados, o los setecientos millones de seres humanos que carecen de agua para beber, que también, sino sin salir de España ese 29,6% de los menores de 18 años que vive en riesgo de pobreza, 2.460.000 niños y niñas, más o menos, reflejo de los millones de familias que sobreviven con una renta inferior al 60% de la renta media, es decir con unos 561 euros al mes para toda la familia compuesta por dos adultos y dos niños, más los viejos olvidados, mientras los elegidos de las castas están empeñados en hacer buenos a los caciques de látigo y espuela contra los que se alzaron el anarquismo, el comunismo, el socialismo, condensados hoy en un aborto llamado populismo ambidiestro que no deja de ser un pretexto para apropiarse del caballo, la espuela y el látigo.

Recuerdo ritos de la antigua Liturgia y, en este tiempo, los Vía Crucis en el interior de las iglesias, estaciones de penitencia donde -como un lamento-, se cantaba: "Perdona a tu pueblo, Señor, / perdona a tu pueblo, / perdónale, Señor. // No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, / Perdónale, Señor". No sé si ahora se sigue haciendo de la misma forma, pero entonces, monaguillo con esclavina carmelitana, me atenazaba una tristeza que me saltaba las lágrimas y, viendo a las mujeres que seguían la ceremonia, adivinaba el desamparo que me hacía dudar hasta de la misericordia divina, porque la pobreza, pese a lo que digan, no es un camino de perfección para alcanzar la gloria eterna, sino de diaria crispación, que es lo que se ve ahora ante la indiferencia de tanto canalla dispuesto a redimirnos.

Velis nolis.