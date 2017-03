Cosas que molestan...

Oyendo la radio en el coche me harté de reír, yo solito, escuchando un programa en que los oyentes decían, cada uno a su aire, la cosa que más le molestaba. Algunas que recuerdo:

-Cuando llamo por teléfono y me sale una voz que me indica: si quiere hablar con la dirección marque uno; si con información, dos; si con distribución, tres; si con la madre superiora, cuatro....

-Cuando alguien aparca su coche al biés, ocupando dos o mas plazas.

-Cuando en el tren uno habla por el móvil y te informa de porqué llegó anoche tarde a casa.

-Cuando el vecino se afeita cantando a pulmón la traviata.....

Para no ser menos, se me ocurrían otras muchas, que por ir conduciendo no podía colaborar con ellas en la emisora. Pero hoy lo hago por esta emisora de papel ...

-Cuando quieres salir del aparcamiento y todos los demás coches najando van al hospital y no te dejan salir.

-Cuando va por carretera uno delante y echa agua en su parabrisas salpicándote y tú con el cristal embadurnado.

-Cuando el de delante va con el coche montado en la línea de en medio, o cuando va pisando huevos, o el que por detrás va pegado a ti y te va mosqueando.

-Cuando en el bar, que entras a desayunar y ojear el Diario, mientras tomas el cafelito y hay uno que lo ha cogido ya y se lee hasta los muertos.

-Cuando en el mismo bar estás hablando con un colega y la cafetera calienta la leche que parece tronando un avión despegando al vuelo.

-Cuando en la playa el que está a tu lado con una radio, te da el día con música de bacalao.

-O la caca del perro en la acera.

- Por supuesto el de Movistar o Vodafone cuando te llama por teléfono, viendo tú una peli o el fútbol, para darte una oferta.

-En el cine una señora delante con una pamela y no ves ni torta.

-Cuando el camarero sirve a uno que llegó después.

-El goteo de las macetas de un balcón sobre la cabeza de la señora recién salida de la pelu.

Etc. etc.

P/D: A lo mejor la emisión radiofónica sirve para algo y el que coge el Diario por las mañanas se siente aludido y se compra uno para él solo. O la vecina riega las macetas de noche. O a lo mejor soy yo el que tengo que darme cuenta.