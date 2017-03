ConmocionadoConmocionado

He olvidado lo que iba a escribir. De la conmoción sufrida con la publicación de los resúmenes de la juez sobre el espinoso tema del robo de la caja municipal. ¿Era del nuevo retraso del tranvía? Puede, no estoy muy seguro. El tranvía es un río de jornales para el periodismo. Son años y años esperando que llegue a la Plaza de la Iglesia. Y vamos de retraso en retraso hasta la llegada final, que nunca sabemos cuándo será con exactitud, ni nos lo dicen, ni nos lo explican convincentemente.

Es curioso, en algunas cosas nuestra ciudad, nuestro país se parece a aquel de nuestra infancia, la mía, quiero decir. Las cosas era como eran. Porque el que mandaba, mandaba. Y cartuchos al cañón. Es que Loaiza no le ha pedido a Daniel Nieto que empiece a hablar con todos. En Chiclana, en San Fernando, en Cádiz. Para una comisión de investigación sobre el tranvía. Demasiados millones lo contemplan para este magro resultado de retrasos y más retrasos. ¿Se deberían fiscalizar las cuentas, una por una? Las mejoras, las ampliaciones. Todo lo que ya sabemos y cada día más vamos sabiendo de lo que se mueve alrededor de la obra pública. Al principio pusieron un local para informarnos pero lo cerraron enseguida. Silencio. De vez en cuando las migajas de los secretos que sólo algunos van sabiendo. Digo que era necesaria un subestación eléctrica en Janer que nunca se iniciaba. O que Adif ponía dificultades, planteaba exigencias. O el propio proyecto constructivo, la situación legal de conjunto. En realidad nos distraían con cajones de metal pintados de grises tapando fachadas históricas, cosas así. Pero no era de esto exactamente de lo que yo quería hablar, lo del robo de la caja municipal me ha dejado en blanco.

No sé ahora si quería comentar el artículo del viernes de mi amigo Tito Valencia, una de las personas más bien intencionadas que hay en San Fernando. Quiere el progreso de la ciudad, por favor. Últimamente me gustar denunciar los relojes parados, los que están a punto de necesitar que le den más cuerda. Es la tónica de la atonía, que quizá dijera Rafael Duarte. ¿Lo del robo de la caja municipal? Hace bueno el dicho: Nos libre Dios de una juez de Primera Instancia e Instrucción. Ha ido en contra del parecer del fiscal, un jurista muy prestigioso y experimentado. Ampliando la investigación penal a quienes nunca lo creyeron. ¡Es un tema tan radicalmente insidioso para la ciudadanía! Es que quien fuera que realmente haya sido estuvo robando paletadas de dinero de la caja municipal durante años sin que nadie lo supiera, lo que a la juez, por lo que hemos leído, le parecía increíble.

Impactado por la noticia, de verdad que he olvidado de lo que realmente yo quería hablar hoy… ¡Qué quieres que te diga!

