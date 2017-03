Claro como el agua

Pues hacía tiempo que el Cádiz no tenía un entrenador que hablara tan claro en una rueda de prensa. Por lo general, los entrenadores hablan lo justo y guardan sus bazas para el partido de cada domingo, sin desvelar todas sus intenciones o estrategias. Y no digamos ya cuando se trata de comparecer ante los medios justo después de un partido, un momento difícil en el que no siempre se saber hacer un análisis ponderado de lo ocurrido sobre el césped.

Pero en todas estas circunstancias sobresale Álvaro Cervera, que habla con una claridad meridiana y siempre deja cosas interesantes desde el punto de vista periodístico pero también desde el futbolístico. Lejos de ser un entrenador altisonante o que echa balones fuera cuando el equipo no ha ganado o no ha jugado bien, Cervera suele ser el primero en reconocer cualquier situación adversa y, llegado el caso, cargando sobre sí o sobre el cuerpo técnico que él comanda cualquier fallo que haya podido cometer el equipo.

Lo mejor de todo es que Cervera actúa igual cuando la buena racha preside la marcha del equipo o cuando, como ha sucedió cuando llegó en Segunda B o en algunas jornadas de esta temporada, el Cádiz se tambalea y no acaba de encontrar el camino correcto para ganar. El entrenador mantiene en su discurso una línea coherente que el aficionado, sin duda, agradece. Porque la prensa, cuando recoge las declaraciones de un entrenador, es simple intermediaria. Ni Cervera ni otros entrenadores tienen como objetivo hablar para los periodistas, sino que se deben a los socios y seguidores del club del que son responsables. Ellos son los destinatarios de sus palabras, aunque a veces es verdad que deslizan algunas ideas dirigidas a jugadores o directivos.

Y si encima de hablar claro Cervera ha dado a este Cádiz una personalidad de la que carecía, es de esperar que nos dure bastante. Será bueno para todos.