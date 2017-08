Ciclismo, como la vida

Chicos, os estáis poniendo en ridículo. Eso de aplaudir a Teófila por lo de las luces de colorines en el puente resulta patético. Y además muy cateto. Pero como no hay mal que por bien no venga, sirve para indicar que le están lanzando el sprint, por decirlo en términos ciclistas. Ya lo adelantó algún medio, pero el aplauso confirma que eso es lo que tienen para afrontar las elecciones municipales de 2019: a la venerable ex alcaldesa, tótem icónico de la derecha gadití.

Siguiendo el símil ciclista, ella ha podido plantar batalla durante estos dos años, pero ha preferido el tacticismo cagueta de refugiarse cómodamente en el pelotón. Muy calladita, otrora tan locuaz, mientras los gregarios le hacían el trabajo.

Y ahora esos gregarios están preparando el sprint. Ahí están, como suele ocurrir en las carreras, unos amagan, otros se miran de reojo y otros se autoexcluyen (sin que nadie les haya incluido), pero apoyando la 'volata finale' de su lideresa.

Si les sale bien, volverán banderas victoriosas. Y con ellas, el derroche de dinero público en chorradas de autobombo trimilenario, volverán de nuevo los coches oficiales, los malos modos de gobernanta, y las pamplinas iberoamericanas con sus viajazos correspondientes. Con su triunfo regresarán las orwellianas pantallas LED, las cutrefactas barbacoas y la descabellada iluminación de la playa.

Con su victoria en la línea de meta volverían enloquecidas pérgolas-miradores y un carril-bici que robe espacio, no al coche como ocurre en el mundo civilizado, sino al peatón. Volvería un modelo de ciudad a la medida del coche, donde la primera industria local será de nuevo el parking, cuando la ciudad moderna mira justo en sentido contrario.

En fin, volvería el delirio de grandeza a una ciudad que fue bendecida por el dios de la cosas sencillas. Así que lo mismo oyes un aplauso a Teófila cada vez que un proveedor municipal cobra a tiempo, o ante la noticia de la venta del hotel del Estadio, ese absurdo mamotreto megalomaníaco hecho a imagen y semejanza de un estilo de gobierno.

Pues bien, si lo oyes ya sabes: pedalea.