Los chiringuitos propiamente dichos me gustan una barbaridad. Es más: si en la playa no los hubiera, yo iría a la playa todavía menos, y voy más bien poco, porque prefiero Sancti Petri y La Barrosa en fechas y horarios intempestivos. Lo digo con todo el respeto que debo a mis familiares y amigos playeros, que están en su perfecto derecho de ponerse más negros que un zapato y rebozarse en arena a su sabor. Una cervecita fresca en el chiringuito mirando la puesta de sol es un lujo que nos podemos permitir aquí por precios bastante módicos.

Sin embargo, la palabra "chiringuito" ha cobrado connotaciones peyorativas por obra y gracia de ciertos políticos, financieros y hasta universitarios, lo que me resulta muy desagradable y me hace pensar que los chiringuiteros propiamente dichos, los de la hostelería playera, merecerían un desagravio por parte de aquellos intrusos.

El caso más reciente y sonado ha sido el de la expendeduría de máster enclavado en la Universidad Juan Carlos I, con el resultado de merecidísima puesta en solfa de Cristina Cifuentes, Presidenta (hasta que Dios y sus siervos Rajoy y Rivera dispongan) de la Comunidad de Madrid. Como todo tiene su parte positiva, el sucedido sirvió para dar rienda suelta a ese instinto de cachondeo tan ibérico y tan nuestro. Las redes sociales están que rezuman ingenio con personas que renuncian a supuestos títulos de esa índole y otros chascarrillos afines. Personalmente me apetece darme el gusto de renunciar a mi grado de Almirante de la Armada Paraguaya, tan merecido y auténtico como el máster de esa señora.

Lo malo es que el caso ha servido para poner de relieve que en una Universidad pública puede anidar y ser muy lucrativo el negociete privado de un catedrático desaprensivo, y que ello sucede ante la complicidad o anuencia del Rectorado y demás autoridades académicas, incluida la Consejería de Educación y el correspondiente Ministerio. Las trampas y hasta fraudes sucedían delante de sus propias narices y nadie se enteraba de nada. Nos estamos haciendo expertos en "andanismo" y, si me aprietan mucho, en "omertá". Casos numerosos hay en la corrupción política, que sucede siempre a espaldas de los responsables últimos, personajes más bien bobalicones o despistados, a decir de ellos mismos.

También surge a la luz (¡Oh, milagro!) que la igualdad en lo académico presenta quiebras bastante estimables y que el compadreo y el favoritismo surgen ocasionalmente en determinados currículos de determinadas personas privilegiadas. Por ejemplo sabemos que el Rey de España es licenciado en Derecho y graduado en las Academias Militares de tierra, mar y aire sin haberse currado los estudios correspondientes con el mismo esfuerzo y dedicación que los estudiantes y cadetes de a pie. Personalmente fui testigo de un hecho anecdótico que me resulto chocante.

Había ido a la Universidad Autónoma de Madrid a entrevistarme y, de paso, a comer con un amigo profesor de ese Centro. Nos encaminábamos al comedor de profesores y alumnos para servirnos nuestra modesta bandeja, cuando pasamos por delante de otro comedor, muchísimo más lujoso y distinguido en el que había dispuesto un servicio de mil pares de narices. Le pregunté a mi amigo, que se llama Carlos y es el anarquista más inteligente que yo conozco (lo digo por no dar pistas) que qué puñeta era aquello y me contó que se trataba del comedor privado del entonces Príncipe de Asturias, un estudiante de Derecho normal y corriente (según cuentan las crónicas). Comía allí con algunas selectas amistades. No me pareció muy ejemplar.

Pocas fechas más tarde impartí en la Autónoma algunas clases de posgrado a unos estudiantes de Barquisimeto, que vivían casi en régimen de reclusión en las proximidades de la docta casa, tanto que casi no habían pisado Madrid. Debo confesar que me los llevé una tarde de esas a mi querido Lavapiés en excursión de ampliación de estudios. Digo yo que alguna diferencia en el trato sí que había, en comparanza con el caso precedente.

En España hay ochenta y tres universidades, de las cuales cincuenta son públicas y nada menos que treinta y tres privadas, abultada cifra que no me parecería mal si todo en ellas fuera trigo limpio. De hecho apuesto que en la inmensa mayoría de estos templos del saber las cosas se hacen con absoluta corrección. Sin embargo, el hecho de que cualquier mindundi o prócer pueda montarse su propia alma mater me pone la mosca detrás de la oreja. El caso de la Universidad Juan Carlos I es bastante significativo, pues este Centro fue creado por un personaje tan faraónico y enredador como fue y supongo que sigue siendo Albero Ruiz Gallardón. Eso no descalifica a los estudiantes y profesores que allí ejercen sus oficios, pero abre una importante rendija para que se produzcan fenómenos como el "mastergate" y sus numerosas secuelas y ramificaciones. Pues eso, que todos, digo todos, respetemos y prestigiemos la Universidad.