Había llegada por la mañana desde Jerez en mis dos medios preferidos de trasporte: el tren y el taxi. Siempre me ha gustado el tren, aunque sea con un cierto regustillo nostálgico. Los trenes de ahora son más rápidos, más puntuales y, desde luego, mucho más limpios; pero aquellos trenes con derecho a carbonilla en el ojo y a merienda compartida con el matrimonio de pueblo, que viajaba en el mismo departamento de segunda, tenían algo de entrañable y familiar. Tampoco eran mancos los famosos "esliping tabla", con bancos corridos de madera, monjas y guardias civiles. Los estudiantes pobres podíamos disfrutar de ellos por precios muy razonables y por tiempo casi ilimitado, porque un viaje de Sevilla a Barcelona podía durar un número indefinido de horas. Tampoco estaban mal los viejos coches cama, que disfruté a menudo cuando ascendí a algo mejor fortuna.

También me gustan mucho los taxis; entre otras cosas porque no me gusta nada conducir, cada vez, menos. Antes sí que me gustaba, pero ya le perdí el gusto, así que utilizo mucho el servicio de taxi. El taxista medio es persona amistosa, más locuaz o menos parlanchín, pero en general, como digo, agradable. Mi amigo Ramón, taxista de Chiclana es un gran opinador y, como a mi también me gusta hablar de todo lo que no sé, viajamos juntos muy satisfactoriamente. Los taxistas se meten al cuerpo unas jornadas descomunales para sacar adelante su pequeña industria, pagando no sé cuántas obligaciones tributarias y de mantenimiento. Por eso no me extraña que se hayan cabreado con las empresas de la competencia surgidas al amor del famoso "libre mercado". Seguiré viajando en taxi, aunque sólo sea para llevar la compra desde la plaza hasta mi casa chiclanera.

Pues, ese viernes por la tarde no tenía nada que hacer, cosa que me encanta, y eché a andar hasta el centro. Luminosa idea, porque me sirvió para dilucidar un enigma que me inquietaba desde hacía tiempo: ¿Chiclana es una ciudad, o un pueblo? Respuesta satisfactoria cien por cien: Chiclana, por suerte, es un pueblo. Me explico.

Había tomado asiento en una terraza y me entregué a mi vieja tendencia de mirón (observador es demasiado serio) y pude comprobar varias cosas interesantes. Por ejemplo, que las personas deambulaban sin prisa alguna, incluso se detenían a hablar con sus familiares y conocidos, o esperaban al puñetero niño, que se había enganchado al cochecito de a euro el viaje y no le daba la gana de soltarlo. Esa tarde había un montón de niños de primera comunión, que venían, según me pareció, de la Iglesia Mayor, con motivo de algún acontecimiento religioso. Ignoro de cuál, porque mis conocimientos en materia eucarística son menos que limitados. Pero constituía un espectáculo delicioso aquel desfile, especialmente el de niñas, porque los atuendos de los chicos suelen ser menos vistosos. Las familias acompañantes iban muy decentemente ataviadas, sin exceso ni escasez, y ya digo que transitaban con ritmos felizmente tranquilos. Para completar el cuadro, comenzó a sonar una banda de música de las que a mi me encantan, porque se ve que también había una procesión por allí cerca. ¡Formidable! Y es que lo de pueblo o ciudad no estriba en el número de habitantes, sino en algo mucho más fino y mágico, algo no computable, es un ambiente, un tono vital.

También pasaron por delante de mi muchísimos jóvenes. Chicos y chicas en pandillas parlanchinas y risueñas. Guapísimos, cada uno a su estilo. Una tarde alegre, en resumen, aunque con su punto de preocupación: ¿qué va a pasar cuando todos estos niños y chavales crezcan? ¿En qué se van a ocupar, como la economía chiclanera no pegue un estirón por alguna parte?

Me dio tiempo de mirar y reflexionar todo lo que quise, porque los propietarios o empleados de la terraza no se molestaban en atender a la clientela, así que me vi obligado a entrar para obtener mi güisqui con hielo, que llegó cuando a Satanás le dio la gana en vaso de tubo, porque el amable hostelero me informó de que no había vaso bajo. Los otros habitantes de la terraza tampoco eran mejor atendidos, de modo que una señora mayor muy simpática prorrumpió en cánticos caribeños: "Cámarera, ay camarerita, camarera de mi corazón…" Le sirvió para lo mismo.

Lo malo es que no se trata de un caso excepcional. Nuestra hostelería es simpática, pero ineficiente. Así no va a haber modo de revitalizar el centro, ni de obtener turismo no estacional. Necesitamos profesionalizar el sector, entendiendo por profesionalizar simplemente dotar de unos mínimos conocimientos a quienes desempeñan las distintas tareas. Por añadidura, muchos horarios de atención al público son francamente enigmáticos: nunca sabes cuándo abrirá o no un bar o restaurante. Aleatorio.

En fin, con o sin eficiencia hostelera, pasé una estupenda tarde en este pueblo: Chiclana.