Chiclana, La Isla o Andalucía

Aunque de esta Andalucía nuestra, en donde vivimos, disfrutamos y hasta sufrimos, hay tanto qué decir. O, de una Chiclana como ésta, hay poco que contar. No obstante, también no vamos muy descaminados, pues una y otra son lo mismo. Chiclana es Andalucía y esta está en Chiclana. Nos gobiernan los socialistas - y lo que queda- aquí y allí. Y, sobre todo, es el segundo de abordo -del asusanado barco- un chiclanero. Siendo también otro chiclanero quien representa a la Susana en esta provincia.

Y de La Isla, qué diría. Pues, mi cañaílla o chiclanero lector, hay en esa aislada ciudad un eterno silencio que se interrumpe cuando la alcaldesa habla en un buen y bonito andaluz o también cuando mis amigos del pepé se mosquean y con razón. Sin embargo, qué orgulloso me sentí, cuando el pasado Día de Andalucía me encontré en el elegante escenario del sevillano Teatro de La Maestranza con tres isleños: mi admirada Paz Santana como presentadora del acto -una gran oradora, de expresión muy modulada y afinada, que no se asemeja en nada al desastre de presentadoras de esa Televisión que le dicen Española-. Y, por otro lado, estaban los premiados: la Niña Pastori, con un merecidísimo reconocimiento por su labor como cantante o cantaora que representa a esta tierra por donde vaya; algo que demostró cuando interpretó al finalizar el acto el himno de Andalucía -qué maravilla y qué arte-. Y, por su profesionalidad y solvencia del equipo de investigación que dirige mi gran amigo y muy admirado Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología de la Universidad de Granada e Hijo Predilecto de San Fernando, además de "rebotico" de honor; otorgándosele la Medalla de Andalucía como director del equipo multidisciplinar de Ingeniería Tisular de la Facultad de Medicina granadina.

Además de estar también en ese escenario sevillano, no como premiado sino como legado del importante cargo que representa, es decir, el gran chiclanero Manuel Jiménez Barrios, mi amigo "Chiqui" de toda la vida. Y no me quiero olvidar de otro importante chiclanero, Alonso Núñez "Rancapino", que también había recibido días antes aquí, en el Teatro Moderno, otra medalla andaluza de reconocimiento por su profesionalidad en el cante y por su "chiclanerismo" constante.

Y siempre, sin dejar de lado, con lo que mejor se nos hace distinguir al resto del mundo y que debe ser nuestro máximo orgullo, refiriéndome a esa tan particular y distintiva forma de habla: nuestro andaluz. Que, como siempre digo, debemos sentirnos muy orgullosos de hablar como lo hacemos. Y debemos acabar con el complejo -que aún queda- de que hablamos mal.

En fin, mi orgulloso lector, que Andalucía, La Isla o Chiclana somos lo mismo.