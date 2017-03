Al César lo que es del César

El Oviedo se ha convertido en la bestia negra del Cádiz de los últimos tiempos. Un empate y tres victorias de los asturianos en los cuatro últimos enfrentamientos (y dos de ellos en Play Off de ascenso a Segunda) lo dicen todo. El partido del sábado empezó bien, con el gol de Salvi, pero poco antes del descanso se empezó a confirmar que se repetiría la historia. Lo más positivo de esta derrota es que, pese a la misma, el Cádiz sigue en puestos de Play Off y a cinco puestos del séptimo clasificado. Lo de los puestos de descenso lo vamos dejando ya para los más pesimistas o cautos.

Otra nota positiva de la derrota lo es por su carácter inusual. No es habitual que un entrenador reconozca una metedura de pata, pero Álvaro Cervera reconoce haberse equivocado tras el 0-1 en Oviedo. Me quito el sombrero. Sin autocrítica ni reconocimiento de errores no hay mejoras ni superación de los problemas. Y con esta mentalidad del entrenador tenemos mucho ganado. Cervera se sorprende de lo que pueda cambiar la cosa de una semana a otra en la mente del cadismo, pero aquí hemos sido siempre bipolares (no solo en fútbol) y lo que una semana es un éxito que nos llevará a la Champions, la semana siguiente es sinónimo de un descenso a Tercera. Le preocupa al entrenador que no se valore lo que está haciendo el equipo. Pues yo no puedo hablar por boca de todo el cadismo, pero creo que la gran mayoría está más que satisfecha con lo que ha hecho este equipo. Si hay alguien que a estas alturas (con el equipo en puestos de promocionar para subir a Primera, con el descenso a 15 puntos y 7 puntos de la salvación matemática con 41 por disputar) está insatisfecho o quejoso con los jugadores y el técnico es para hacérselo mirar. El Cádiz está haciendo una temporada de gran categoría, en una división donde históricos como el Rayo Vallecano o el Mallorca las están pasando canutas. Lo importante en esta vida no es hacia donde se dirige uno, sino de donde viene y valorar lo que se tiene. Si tras otro peregrinaje por Segunda B hemos vuelto a Segunda, y a falta de catorce jornadas estamos peleando por el ascenso y encima estamos descontentos… yo no sé qué puñetas quieren algunos. Pero bueno, tan libre es cada uno de exigir como la mayoría de aplaudir lo que está haciendo el equipo.

Hoy tenemos otro partido de esos engañosos. Un rival metido en descenso, con problemas, pero de esos cuyo nombre avisa de que en cualquier partido puede revertir la situación. Si hacemos caso a las estadísticas, se prevé partido tranquilo, porque nuestro rival de hoy solo ha ganado un partido a domicilio en la que va de temporada, ha perdido diez y ha empatado dos. A priori es un partido ideal para sacar los tres puntos antes de viajar a Girona, donde a nadie le extrañaría que un intratable Girona se merendara al Cádiz en su estadio. Pero el Cádiz es capaz de los mejor y lo peor. Así que bendita locura y disfrutemos del momento, que la temporada que estamos viviendo no se ve todos los días. Y queda lo mejor.