Entre el Cerro y Halloween

Raro es el mes que los pueblos o ciudades no tengan en su calendario unas fiestas, un día del patrón, un aniversario inventado o buscado, o la celebración de una jornada gastronómica de un producto originario de la localidad, o no. Y si no hay se lo inventan. El caso es tener entretenido al público. Uno creía que la crisis económica iba a poner un poco de cordura en la administración y obligaría a reducir el gasto en jolgorios eligiendo los más, o el más, rentable para la ciudad. Pero no. Muy al contrario, se ha aumentado la nómina. No tengo nada en contra de estos festejos, pero sí que sería necesario seleccionar los mas interesantes y rentables y así los recursos tendrían mas efectividad al estar mas concentrados.

La ciudad ha celebrado este pasado fin de semana la festividad de los Patronos de Cádiz. Fiesta conocida de siempre por el día del Cerro. Los recuerdos te traen la foto en blanco y negro de un día de familia y amigos desplazados a, antes mucha distancia, unos montes donde la ermita se abría para ver a unos santos que durante el año dormían en el olvido. La vuelta se hacía pesada con un empacho de frutos secos típicos de temporada. Eso era el Cerro. Ni caballos, ni romería, ni nada más. Pero a esta fiesta le salió un competidor creado por la administración. El 24 de septiembre. La reivindicación de una historia extraordinaria, desconocida e ignorada hasta entonces por la ciudad, se comió a la otra historia quizás mas conocida y popular y no sé si menos o más interesante. El caso es que el Cerro convertido, sin lograrse, en una romería casi desapareció y ahora se quiere continuar no sé si por la administración o quizás obligada por no contrariar a los cercanos vecinos o peñas. Pero eso cuesta dinero de los impuestos para un escaso resultado. Por cierto que la procesión, como otras que están proliferando por la ciudad, debería estar más controlada. El domingo había mas gente en el Parque del Oeste que en el Cerro. Es una realidad.

Los cambios de costumbres exigen un cambio de prioridad por parte de los gobiernos locales, aunque esos cambios hayan sido propiciados por la incapacidad de los mismos de mantenerlos adaptados a los nuevos tiempos o por haberles creado una competencia. Y casi sin tiempo para el descanso, nos encontramos con una fiesta importada y que cada vez tiene mas arraigo entre los ciudadanos. Halloween se acerca y la ciudad se disfraza para una fiesta que ya no se sabe si pagana, cristiana, o algo por el estilo. Desde luego de mal gusto sí que es. Nosotros aquí estábamos acostumbrados a celebrar la gloria y eso se ha cambiado por el infierno, por el terror. Y eso es de mal gusto. Pero de pronto nos encontramos con una fiesta , otra más, creada en el calendario de la ciudad. Un fin de semana negro, triste y a la vez festivo que la hostelería agradece. Los comercios poco a poco han matado a los Tosantos y les han dado vida a los demonios, a los espíritus y a la oscuridad. Pero la realidad es que La Isla le saca provecho. Se ha convertido en un referente de la bahía y se le esta sacando rentabilidad. Una fiesta nueva que reluce mientras otra desaparece. Son los tiempos o ¿ la mano de la administración?