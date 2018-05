Que ha dicho Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, que Ricardo González, magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra emisor del voto particular propugnando la absolución de la Manada, tiene un "problema singular" conocido "por todos" y que el CGPJ debería haber actuado ya al respecto. No se lo tengan en cuenta, que Rafael lo ha dicho sin maldad, con la mejor intención, ya se sabe, por alertar sólo. Él es de ayudar y mucho ayudar y muy ayudar, de arrimar el hombro, vamos, de estar siempre de parte del más débil (de la denunciante, supongo, no va a ponerse del lado de un juez disidente). El lenguaje nos aclara todo: Rafael Catalá ha tomado partido por el clamor popular porque es (ministro) de Justicia (del Partido) Popular (suena el platillo).

Lo cierto es que Catalá, que no es "ciego, sordo o mudo", lleva tiempo haciendo bueno a su predecesor, el hoy investigado Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el punto de que ha conseguido ser reprobado por sus "injerencias" y "comportamientos" judiciales por el Congreso de los Diputados. Además de la nefasta introducción de LexNet, el ministro fue criticado por infinidad de abogados al inaugurar un importante despacho privado y publicitarlo en cuentas oficiales. Y, cómo no, también ha sido acusado de promover reformas legislativas a golpe de telediario, titular y en caliente... y ahora esto.

Resulta inaudito que todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales anden metidas en huelgas por la falta de apoyo económico del Gobierno en los PGE y concuerden al fin en algo (o contra alguien). Exigen la dimisión de Catalá. Un nuevo éxito para su exigua cartera.

El traicionero ataque al juez González, su intento de desacreditarlo personalmente, colocándose en pro de la presunta víctima, retratan su cobardía y falta de profesionalidad. Y lo peor no es eso, sino que algunos compañeros del Consejo de Ministros lo han apoyado y secundado. Catalá y el PP dicen respetar la sentencia de Navarra pero han marcado con la nota negra al juez redactor del voto particular, que ha sido atacado y vilipendiado por los legos en Derecho y arrojado a los leones del Congreso por su propio ministro.

Pero sin maldad, oiga. Con mucha inocencia, sin pretender presionar a nadie, evitando poner el foco sobre la persona responsable de que toda España esté alzada en virtuales armas por culpa de una regulación penal que a nadie gusta y convence: ese jurista con problemas singulares (no hay más que escucharlo hablar) y generales (no hay más que verlo decidir) al que muchos quieren expulsar de su cargo para solaz y tranquilidad de gran parte de la nación, harta de su tipo sibilino y torticero; de un sujeto negligente, único beneficiado de esta polémica togada: me refiero a Mariano Rajoy, claro está.