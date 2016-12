Carta a los Reyes Magos

Ya hace muchos años, quizás una década, que te escribí una carta muy parecida a esta. Ya lo sé. Pero sucede que poco o nada han variado las circunstancias que me movieron a pediros ayuda para mi ciudad. Una ciudad a la que le cuesta sangre, sudor y lágrimas moverse. Incluso a ustedes les cuesta mucho trabajo traernos algo de alegría, pues de la anterior carta que os escribí poco o nada me concedieron vuestras altezas. Es como si toda la ciudad estuviera paralizada por el fango que cada vez ahoga más a La Casería, para mí, uno de los lugares mas privilegiados de esta ciudad.

Pero os escribo de nuevo abusando de la confianza que nos une, después de tantos años pidiendo algunos regalos, y sobre todo a ti, Melchor, que siempre has sido mi preferido. Esta vez de nuevo quiero pediros para mi ciudad, para que de una vez todos los proyectos que están pendientes se hagan realidad. Te pido un esfuerzo para esta ciudad que merece la pena creer en ella. Pero claro, el gobierno tiene que poner de su parte, ya lo sé. Y es verdad que este año puede ser una realidad. Como verás, hay proyectos que no figuraban en mi anterior carta. Hay nuevas iniciativas, nuevas ideas para una nueva ciudad. Por eso no quiero hablarte del pasado. Esta carta quiero que sea un brindis por el futuro de mi ciudad.

Como digo esta ciudad merece una oportunidad, merece creer en ella y proyectos como los EDUSI, que cambiará todo el lado este de La Isla. Torre Alta, un gran proyecto que llevo mucho tiempo reivindicando. El nuevo Museo de la cCiudad en el magnífico Castillo (que espero que abra de una vez). La renovación del mobiliario de la calle Real. El arreglo de la Plaza del Rey que dejará ver todo el esplendor de esta magnífica plaza. Y sobre todo , Camarón. Tiene que significar el despegue de La Isla. El aniversario del genial cantaor es todo un máster sobre la capacidad que puede tener este gobierno para realizar algo grande en la ciudad. No puede ser una celebración cualquiera. No puede ser una celebración de estar por casa. No vale cualquier cosa. Tiene que ser una celebración que atraiga gente de todos los rincones de este país. Y el gobierno municipal sabe que se juega mucho en ello. Yo espero que sea así. No sé nada por ahora. Pero me parece que ya vamos tarde. Ya tenía que estar publicitado el programa de actos por todo el país. La tardanza ofrece dudas.

Y junto a Camarón, te pido que hagáis algo para la creación de empleo. La Isla no puede caminar sin las Fuerzas Armadas, forman parte de su ADN. Por lo tanto hay que consolidar lo que tenemos y si se puede aumentar pues mejor. Pero también es bueno que nos dejen utilizar lo que ya no es útil para ellos y sí para la ciudad. Juntos y de acuerdo caminaremos par el futuro de La Isla. Y Navantia, fundamental para nosotros. Tenéis Majestades que hacer un esfuerzo para que la carga de trabajo sea una realidad. Vuestros colegas de Arabia tienen en su mano que la carga de trabajo configure un futuro esperanzador para los jóvenes isleños.

Como veis Majestades, la ciudad no ha variado mucho desde mi última carta, pero parece que el futuro es esperanzador, muy esperanzador, y por eso espero que el próximo año el gobierno municipal haga realidad sus sueños, sus proyectos que serán los de La Isla. Feliz año para todos.