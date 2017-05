Yo ya tengo visto en Cádiz lo de las elecciones francesas: pobres votando a la derecha, obreros votando al patrón. En Cádiz, veinte años, y en España siguen…

Decía el otro día El Roto en una genial viñeta que "Las dictaduras son innecesarias: ya nadie es desobediente". En efecto, el personal asiste -como si no fuera con ellos- a la pérdida de unos derechos que costaron siglos conseguir y que parecían intocables, mientras una élite impune les come el coco y la moral. Zombies aturdidos por el furbo y el telecinco repiten: "Para qué luchar, todos son iguales y el sistema no va a cambiar".

Además les hacen unas leyes, sus leyes, para que el que proteste parezca un antisistema. Y no, antisistema es que un vicepresidente del Gobierno defraude desde su despacho. Antisistema es que los servicios secretos compren -con dinero de todos- el silencio de los secretos de alcoba del rey. Antisistema es que el fiscal anticorrupción obstaculice la investigación de un corrupto. Y tienen el careto de decir que el que la hace la paga.

Pues no: la realidad es que, si a pesar de todo eso pillan a alguno, se conecta con Carrusel Corruptivo. Veamos: empresario soborna, PP trinca, periodista amigo coacciona, fiscal intenta que no se investigue, juez investiga, se cambia al juez, compiyogui adelanta veinte casillas, esha persona de la que ushted me habla, nadie sabe nada, y si todo falla, las amnistías las dictan ellos.

Carrusel Corruptivo. Pi pi pi ¡detenido en Madrid! pi pi pi ¡pufo en Valencia! pi pi pi ¡mangoleta en Murcia!

¿Para esto era aquello de la "abstención responsable" del PSOE? ¿Para mantener esto?

Lo más grotesco es que encima se comportan como doncellas ofendidas cuando se les dice eso que ya dicen los tribunales: que se delinque desde ese partido. "Uy lo que me ha dicho, a que te llevo al juzgado". Cortinas de humo Popular, fácil instalación, sencillas instrucciones de montaje. Pago por adelantado. Se vendieron varias en el pleno municipal del viernes pasado.

-Entonces ¿les hacemos una moción de censura?

-Ofú, hoy me viene fatal. A ver si quedamos otro diíta.