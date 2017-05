Caravana de ilusión

No hay manera de que el Cádiz sume de tres en tres. Siete empates y una victoria en las últimas ocho jornadas lo dicen todo. Lo bueno y lo malo de esta división es que todos los de arriba están por el estilo y no hay nada en claro, a tan solo tres jornadas para al final. Y es una pena para el Cádiz, porque de no habérsele escapado la victoria la semana pasada ante el Córdoba y ante el Nastic, a estas alturas estaríamos ya virtualmente en play off. Pero toca seguir peleando hasta el final y hoy nos toca jugar fuera de casa. ¿O somos locales?. Ochenta autobuses (y no han sido más por órdenes gubernativas) llevarán a miles de cadistas a las gradas del Sánchez Pizjuán. Agotadas las siete mil entradas que el club de Nervión ha puesto a disposición del equipo amarillo. No es para menos. Y es que lo de hoy es una final en toda regla. Si se suman los tres puntos y ni Huesca ni Oviedo puntúan, el Cádiz será equipo de play off esta misma jornada.

El partido de hoy se las trae. El filial sevillista tiene peligro, mucho. No olvidemos que ha estado buena parte de la temporada en los puestos de arriba. Y aunque ya lo tenga todo hecho, jugando en el Pizjuán, con ese ambiente y ante el Cádiz, querrán darlo todo. Y nosotros necesitamos como agua de mayo tres puntos para dejar casi atado el segundo objetivo de la temporada. Cierto es que pase lo que pase vamos a estar otra semana más en puestos de play off, pero no me gustaría nada jugármela en Valladolid. Y es que a estas alturas nadie piensa en ascender sino en meterse en play off. Pero les digo una cosa. No sé si acabaremos metiéndonos en play off (confío y espero que sí) pero si lo conseguimos les aseguro que esto no acaba aquí. Tengo un presentimiento positivo. Y es que el Cádiz es un equipo al que no querría por nada del mundo como rival en una fase de ascenso. Un equipo que quizás no esté ganando partidos, pero tampoco los pierde y al que cuesta la misma vida hacerle un gol. Fueron esos los cimientos que nos llevaron de Segunda B a Segunda y son esos mismos los que nos pueden llevar a Primera. Por eso hay que meterse como sea. ¿Miedo a los rivales?, ninguno. Al que parece más fuerte, que es el Getafe, le endosamos un 3-0 en Carranza y perdimos allí por la mínima. El Tenerife nos ganó en uno de los dos partidos, por 0-1, y empatamos en su casa.

Y con el Valladolid nos falta jugar la vuelta, pero este Valladolid está en horas bajas, dicho por su propio entrenador. Y al Huesca también le hemos ganado a doble partido. Al que no querría es al Oviedo, no me gusta. Lo que me preocupa es meternos, como sea. Y por eso creo que lo de hoy es medio ascenso a Primera. Ojalá ganemos y los cuatro tontos de siempre no hagan el chufla. Al Sevilla hay que agradecerle el trato y toca corresponder con clase. Día de éxodo amarillo, de caravana de ilusiones. Ojalá que la vuelta sea con esa sonrisa de oreja a oreja que delata la felicidad de una afición.