Carabelas portuguesas

C ARABELAS portuguesas nos llamáis. Vaya tela. Ni que fuéramos por ahí descubriendo mundos. Lo que pasa es que nos tiramos la vida vagando y dando bandazos, a donde nos lleve la corriente (sí, como ustedes, no es nada raro). Total, que es aquí, en vuestras playas, donde he acabado revoleá con la mierda esta de temporal. Y ahí vais, todos a hacerme fotos, como si fuera una modelo tipo sirena o yo qué sé. A subirme al féisbu ahora y hacer la gracieta con el Bob Esponja ese. ¿Crees que me voy a reír? Como si me hiciera gracia estar en la arena vuestra, rodeada de escombros y porquería de la que echáis al mar y se os devuelve como se devuelven las vomitaúras. Pues os recuerdo que, además de gelatinosa, soy muy venenosa. Tela marinera. Una mala leche que tengo… Así que dejarse de pamplinas.

Antes de que me toméis por tonta del todo, os voy a explicar que en realidad, sin coña, yo no soy una. Quiero decir que cuando digo yo, me refiero a un conjunto de yoes. Un nosotros. O nosotras. Es una cosa bastante compleja, difícil de entender para ustedes, acostumbrados que estáis al bipartidismo y a las banderas de colores. Eso de que yo sea un organismo colonial, formado por diferentes hidroides, y que cada uno se especializa en mantener con vida la colonia os sonará a rollo comunista. Pero me han dicho que vuestra sociedad pretende ser algo así, cada humano dedicándose a una cosa para que todo funcione: que si bomberos, enfermeras, maestras, policías, albañiles… todo eso. Ja. Un mojón pa ustedes. Una carabela portuguesa (mi nombre en latín provoca convulsiones intelectuales) es un ente casi perfecto y no se parece en nada a vuestra movida. Namás hay que leer la prensa y ver que enloquecéis con un escaparate, os hipotecáis por placer y os pasáis el tiempo criticando a fulanito como si no hubiera mañana. No tendré inteligencia, pero ya me diréis para qué la queréis ustedes.

Así que dejarse de fotos y aprender de nosotras. Y no nos toquéis los filamentos, que somos venenosas.