Me sorprendió enormemente cuando el otro día me asomé a este "mi cierro" y observé aterrado una manifestación de cocineros que gritaban delante del portal de donde vivo. Y entonces fue cuando me acordé de lo que me había avisado mi apreciado Lolo Picardo, ya que en el artículo del pasado lunes hacía referencia al deterioro de la cultura en este país y colocaba a cualquier cocinero como ministro del ramo. Algo que, sin mala intención por mi parte, según ese aviso, podía enfadar a los gastrónomos tan de moda. A partir de entonces, me he cambiado el "chip" y he decido colocar un fogón en mi mismo cierro.

Una expresión con la que no estoy en absoluto de acuerdo, como con el permanente "ok" para todo, pero que ha sido un término preferente en este Diario por parte de nuestros munícipes para orientar y salvaguardar al peatón y conductor en sus paseos o tránsitos por la calle Real. Para educarlos y concienciarlos de que ya hay tranvía. Cosa que también esperan advertir en nuestra vecina Chiclana, pues esas pruebas del fantasma rodado también han de cambiar el "chip" del ciudadano chiclanero. Porque es verdad que la gente no se entera de que el tranvía ha aparecido y que callejea sin orden ni horarios determinados. Todo son pruebas. Y luego, lo palpado o comprobado desaparecerá como el mismo fantasma. Mientras, el ciudadano de aquí y de allí, con el "chip" ya cambiado.

Y anda, que también me ha sorprendido bastante cuando este pasado viernes me enteré de que la isleña y alcaldesa parisina, doña Anne Hidalgo, se llegaba a Sevilla para estar junto al candidato Sánchez apoyándolo en su defenestrado interés de ganar las primarias socialistas. Porque esto, este opinador de la cosa, lo interpretaría como un cambio también del "chip" de esa señora, pues ante el importante bajón del socialismo francés, se lo quiere trocar para venirse definitivamente a España, por si gana el Sánchez y le da algún carguito.

No obstante, mi enterado lector, ya usted conocerá los resultados cuando lea este emprendido y ya casi terminado artículo. Y muchas de las interrogaciones que aún hoy pululan por el aire, habrán sido despejadas previamente a esta su lectura. Porque pienso además que el "chip" ya lo habremos cambiado cuando ayer domingo nos enteramos de que había ganado el bonito del Sánchez. Y ojalá que no, por el bien de ese partido y por el de esta complicada España.

Como también ya usted habrá conocido si el Madrid ha ganado la Liga, cosa que aún no sé cuando esto escribo; pues tendré que cambiarme el "chip" para no pelearme más con los madridistas. Para la próxima. Si no me equivoco.