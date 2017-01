Buenas vibraciones

El Cádiz está en racha, de eso no cabe duda. Pero, evidentemente, achacar su posición en la tabla a la mera suerte sería de locos. El equipo trabaja, se sacrifica y pelea, pero además de eso le está acompañando esa suerte que no le ha acompañado en otras ocasiones. En los tres últimos partidos, ante Elche, Valladolid y Almería, se le ha visto un juego poco lucido, pero ha sido capaz de sacar petróleo y llevarse seis puntos de nueve. En otras ocasiones, en esos años de ruina canina tan amiga del Cádiz, se habrían perdido los nueve, pero este año hay algo que flota en el ambiente que parece proteger al equipo.

Cuando no aparece Ortuño aparece Dani Güiza, o alguna de las obras de arte salvadoras de Aitor García, para seguir echando puntos en la buchaca. En un equipo con los delanteros centro tradicionalmente gafados ante el gol, sorprende ya no solo que Ortuño sea el segundo máximo goleador de la categoría, sino que hasta once futbolistas del Cádiz hayan marcado en esta temporada. Signos inequívocos de que algo positivo flota en el ambiente. El objetivo inicial está muy cerca de cumplirse y se puede empezar a soñar. El descenso a trece puntos y el ascenso directo a seis. No creo en brujerías ni supersticiones en el fútbol, pero sí creo que cuando los equipos están en racha les sale todo. Si la racha es positiva todo irá bien y si la racha es negativa, a perro flaco todo se le vuelve pulgas. Y al Cádiz parece sonreírle todo. Y ya era hora. Después de tantos años de sufrimiento.

Hoy jugamos en Mallorca, otro de los presuntos cocos que se ha dado con la realidad de bruces en toda la cara. Salida que puede ser propicia para que el equipo de Álvaro Cervera siga manteniendo la plaza y la flor que ha dejado Zidane. Repito, para que no me malinterpreten. Lo del Cádiz no es solo suerte. La suerte suele sonreír a los que más curran. Y estamos en ello. El Cádiz lo está haciendo de lujo. Está peleando por la salvación tan a lo grande que se ha metido arriba y le ha cogido el gusto a las alturas. Ahora mismo, mientras en el club todos hablan de permanencia como objetivo, el resto de la España futbolera nos ve como favoritos a jugar el play off de ascenso.

Pero hacemos bien en no caer en cantos de sirenas. Para ambos objetivos hay que seguir ganado partidos, y mejor ganarlos con la vista abajo, porque esa tranquilidad de tener los deberes casi hechos nos va a dejar mucho tiempo libre para proyectos de más envergadura. El Cádiz está sorprendiendo, y este equipo es tan dual y tan dado a las rarezas que no les extrañe a ustedes que una vez conseguida la salvación matemática (que se antoja cercana) se ponga a pelear por el ascenso. Pero no sólo por el play off, sino por el directo. El Cádiz es así, capaz de lo mejor y lo peor. Y en plena moda de Stars Wars ha decidido dejar el lado oscuro y ponerse serio. Lo que yo les diga. Que no sé cómo acabará la temporada, pero tengo buenas vibraciones. Estoy como Paul Young, sintiendo el "Love is in the air". Disfrutemos.