El Bréxit del PSOE

¿ha dejado la política de ser una ciencia? Pues eso parece si nos atenemos a lo que estamos asistiendo últimamente, y no tan últimamente, en la política española y mundial. Lenguaje ordinario y discurso normal sin ningún argumento ni justificación. Solo la descalificación del adversario es el argumento ideológico utilizado en la actualidad. Pero lo peor es sin duda el seguimiento que lleva las descalificaciones al contrario. La militancia es cada vez menos ideológica y, quizás, más alterada mentalmente. Fíjense ustedes, el recorrido que ha tenido las mediocres frases de un líder perdedor. "No es no". Frase convertida por muchos, seguidores, en toda una ilustración marxista ortodoxa. No importa que el vitoreado líder haya llevado a su partido a las cotas mas bajas no solo de poder, sino también a las cotas mas bajas de credibilidad.

Este es el bagaje del "no es no". Este es el poder político y la solución que puede dar a la atormentada política mundial y sobre todo a la española con los desafíos que tienen pendiente. Esto y la utilización de las redes sociales están haciendo mucho daño al Partido Socialista y, sin duda, a la política mundial.

Jamás un dirigente que haya perdido cuatro elecciones ha osado volver al ruedo político. Pero como me pregunto, la política ha dejado de ser una ciencia e incluso, dudo, si no esta dejando de ser una herramienta para solucionar los problemas de los ciudadanos. Vaya por descontado que yo creo en la política, pero lo que estamos viendo hace dudar a los más ortodoxos. En España los partidos andan metidos en una guerra, PSOE y Podemos, principalmente. La izquierda, como siempre. En la derecha no se pelean entre ellos porque son mas verticales. Pero el PSOE hoy está dividido en dos. Y con no muy claras las soluciones que pueda tener. Los partidarios de Sánchez son, en gran mayoría, más partidarios de destruir al contrario, de dentro, que en ganar su batalla. No creen mucho que con su líder vayan a ganar batalla alguna, pero se conforman con destruir la otra opción. El debate de ellos está en Susana no. Esa es la realidad. Resentidos por cuestiones personales a la espera de poder encontrar con el nuevo lo que no encuentran con lo establecido. Y utilizando las redes sociales al más puro estilo de Trump, lanzando descalificaciones al contrario, a sus compañeros aunque, sin la menor lealtad, algunos no están ni afiliados. Pero menos entendible resulta el seguidismo de ciertos compañeros que han tenido responsabilidad de gobierno y ahora, estén colaborando a la ruptura del partido. Ruptura que está haciendo mucho daño a un partido necesario, imprescindible, para la gobernabilidad de España.

El PSOE es un partido de gobierno y los partidarios de Sánchez quieren un Partido Socialista podemizado, que es un partido, como demuestra su guerra interna, de plazoletas. España necesita un PSOE que ayude a la gobernabilidad con responsabilidad. Hace falta un líder fuerte, pero sobre todo hace falta un mensaje que de respuesta a los nuevos desafíos que necesita la nueva sociedad. Y hasta ahora, ese mensaje no aparece.