Borrón y cuenta nueva

Había años en los que por estas fechas el Trofeo Carranza ni siquiera se había jugado aún. Pero el fútbol moderno obliga a que no solo los futbolistas empiecen la Liga en camiseta y calzonas. pero ya está aquí el balón otra vez. Y empezar una nueva temporada después de visto lo visto en la anterior tiene sus pros y sus contras. La ventaja es que se respira la ilusión como hace años que no se respiraba. La desventaja es que el listón está muy alto y corremos el riesgo de que cualquier logro sepa a poco. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia, para no llevarnos decepciones. Le pese a quien le pese, el objetivo sigue siendo el mismo: la permanencia. Lo pensar en ascensos está muy bien como meta en el horizonte pero como para ascender hay que conseguir más de 50 puntos, vamos primero a por esos 50 y luego hablamos. Siempre he defendido que se asciende cuando se puede, no cuando se quiere y para saber si podremos hace falta que esto empiece. De momento vuelvo a suscribir las palabras de Álvaro Cervera y firmo también que el Cádiz CF sea el mismo de la última temporada. Al Cádiz le hace falta asentarse en esta categoría. Necesita huir de ese papel de actor secundario que deambulaba por unos momentos en sueños de plata y eternidades en los pozos. Es cierto que sin grandes metas no hay grandes logros, pero también es justo reconocer que si te pones una meta más alta que la que te permite tu capacidad, la decepción no tardará en aparecer.

Es tiempo de consolidar, de volver a disfrutar de tardes de fútbol frente a equipos de renombrado cartel. Es tiempo de volver a sentirse casi en Primera, a tenor de algunos rivales. Y también es tiempo de poner paz fuera de la cancha. Volvieron a aparecer los líos accionariales y ahora tenemos una juego de tronos entre Pina y Vizcaíno que se necesita arreglar cuanto antes por el bien de todos. Veremos a ver que nos depara esta temporada. De la pretemporada, como bien dice el entrenador, se pueden y se deben sacar pocas conclusiones. Lo que vale es lo que viene a partir de ahora. Y sobre las bajas y las nuevas incorporaciones aún es pronto para hablar. El tiempo será quien ponga a cada uno en su sitio. La clave es partir de cero. En ilusiones, en trabajo y en aspiraciones. En el fútbol, como en el carnaval, lo del año anterior no te garantiza nada. Solo buenos recuerdos, si es que hiciste las cosas bien.

Así que como de las rentas solo vive Hacienda, toca ponerse el mono de trabajo y empezar a currar. Y empezamos en Córdoba, donde sería ilusionante sacar algo positivo. Presumen los de la ciudad califal (aunque en tono de broma, eso sí) de sus ocho victorias en pretemporada. Bueno, si es por gol average, nosotros le metimos 13 al Barbate, que también dará algo de miedo a los rivales, digo yo. Esta tarde saldremos de dudas. Mi principal deseo es que se disfrute con el equipo y ellos con todos nosotros. Y que no nos asomemos al abismo ni para ver lo alto que está. A disfrutar, señores.