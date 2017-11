M IRA que os gustan los sonidos del Black Friday, esa selva resonante que os acompañará de aquí a enero.

Bsssb, la puerta automática retráctil que te da paso. Nana, narananá, el hilo musical fresco que se retumba a sí mismo. Murrrm, uuuh, murrrm, el murmullo de la gente apresurada y feliz. Fizit, fizit, fizit, los pasos de la gente feliz. Crerrrrrrr, las ruedas de los carritos de esa misma gente apresurada y feliz. Puct, el paquete que has elegido que cae en el carrito. Puct, otro paquete que cae al carrito. Puct, puct, puct, puct. Stijc, el carrito que se clava en la cola. Pump, el golpecito que te dan sin querer. Disculpe, que te dicen a veces. Afruc, aaafruc, las cosas que colocas en la cinta transportadora. Bffffb, la cinta ésta, que se desliza mágicamente. Buenas tardes, que te dicen. Bib, bib, bib, los códigos de barras que dicen ¡presente! y se tatúan en la cuenta electrónica. Toft, toooft, los productos que resbalan hasta el fondo de la bañera metálica. Gupf, gupf, las bolsas que se llenan. Son dos mil, es la suma que te dicen, por poner una cifra cualquiera. ¿Tiene tarjeta de piiiiip -nombre comercial omitido-? No, o sí, depende de quién seas; yo no, desde luego. Rijjjj, cartera con belcro que se abre. O bien, plip, cartera de broche que se abre. Clinc clinc, las monedas que brincan calientes. Fruup, la tarjeta del banco que asoma. Chakh, la caja que salta en retroceso. Prrrimp, el cambio, ordenado por color y peso, que se zarandea queriendo salir de su prisión. Ddfffft, la banda magnética que te resta el saldo. Psd, pssssd, jeerrc, el ticket que se desenrolla y se autolesiona. Frrrrr, el papelito que se convierte en bolita directa a la papelera, o al suelo si tu mentalidad es fea. Ggrerrg, ggrerrg, las bolsas que agarras. Sonrisa. Gracias, hasta luego. Bsssb, la puerta automática retráctil, que te despide. Nana, narananá, el hilo musical que va caducando, sordo, detrás.

Mira que os gusta el Black Friday.

A mí, musicalmente, me gusta más la versión de Megadeth.